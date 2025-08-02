Путин проведет переговоры с верховным правителем Малайзии
Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим 5-10 августа посетит Россию с государственным визитом. Об этом сообщили в пресс-службе российского лидера.
На среду, 6 августа, в Москве запланированы переговоры президента РФ Владимира Путина с султаном Ибрагимом. Лидеры государств обсудят дальнейшее развитие российско-малайзийских отношений, а также актуальные международные и региональные вопросы.
В пресс-службе отметили, что эта поездка позволит не только укрепить связи между Москвой и Куала-Лумпуром, но и расширить сотрудничество в сферах торговли и технологий.
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что Москва придает отношениям с Куала-Лумпуром большое значение.
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