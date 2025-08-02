Путин проведет переговоры с верховным правителем Малайзии

02 августа 2025, 12:10

Путин 6 августа встретится в Москве с правителем Малайзии Султаном Ибрагимом

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим 5-10 августа посетит Россию с государственным визитом. Об этом сообщили в пресс-службе российского лидера.