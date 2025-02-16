Выяснили точную дату и место проведения саммита БРИКС

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Саммит БРИКС в 2025 году пройдет в Рио-де-Жанейро 6–7 июля. Об этом сообщила пресс-служба объединения.
Бразилия, председательствующая в БРИКС с 1 января, подтвердила дату и место проведения ключевого мероприятия.
Индонезия, изначально включенная в партнеры, в начале января стала полноправным членом БРИКС. Позже к партнерам присоединилась Нигерия, о чем объявило МИД Бразилии 17 января.
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«Подтверждены дата и место проведения саммита БРИКС в 2025 году. Он пройдет в Рио-де-Жанейро 6 и 7 июля», — говорится в сообщении на сайте президента Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.В 2024 году председательство в объединении принадлежало России: итогом стал саммит в Казани, где утвердили статус «государств-партнеров». В их список вошли Белоруссия, Боливия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда и Узбекистан.
Индонезия, изначально включенная в партнеры, в начале января стала полноправным членом БРИКС. Позже к партнерам присоединилась Нигерия, о чем объявило МИД Бразилии 17 января.
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Мария Моисеева