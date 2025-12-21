Достижения.рф

Путин проведёт совещание по государственной программе вооружений

На следующей неделе президент РФ обсудит новую госпрограмму вооружений
Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе проведёт совещание, посвящённое государственной программе вооружений. Об этом сообщили в эфире телеканала «Россия 1».



На встрече планируется обсудить параметры новой программы вооружений, реализация которой рассчитана на 2027–2036 годы.

Кроме того, глава государства продолжит работу в Санкт-Петербурге на неформальном саммите СНГ, проведёт заседание Госсовета по кадровым вопросам, вручит государственные награды и примет участие в открытии нескольких объектов инфраструктуры в российских регионах.

Софья Метелева

