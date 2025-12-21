Путин проведёт совещание по государственной программе вооружений
На следующей неделе президент РФ обсудит новую госпрограмму вооружений
Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе проведёт совещание, посвящённое государственной программе вооружений. Об этом сообщили в эфире телеканала «Россия 1».
На встрече планируется обсудить параметры новой программы вооружений, реализация которой рассчитана на 2027–2036 годы.
Кроме того, глава государства продолжит работу в Санкт-Петербурге на неформальном саммите СНГ, проведёт заседание Госсовета по кадровым вопросам, вручит государственные награды и примет участие в открытии нескольких объектов инфраструктуры в российских регионах.
Читайте также: