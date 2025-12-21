21 декабря 2025, 15:19

МИД РФ: Европа мешает переговорам по Украине, подталкивая к войне

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: www.kremlin.ru)

Россия и США продолжают вести переговоры по Украине, опираясь на договорённости, достигнутые в Анкоридже, заявил в интервью ТАСС директор второго европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.





Он отметил, что в то же время европейские страны пытаются препятствовать переговорам, подталкивая Владимира Зеленского к продолжению военных действий.





«ЕС вывел себя из числа конструктивных участников урегулирования и, будучи одержим русофобией и подготовкой к «большой войне», не способен вернуться в этот круг», — подчеркнул Пилипсон.