Путин выступил с обращением к россиянам в связи с терактом в «Крокусе»

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Российский лидер Владимир Путин выступил с обращением к россиянам в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» и начала в упор расстреливать ни в чём неповинных людей. После этого террористы устроили пожар в «Крокусе».
В настоящий момент известно о 143 погибших, более ста человек находятся в больницах, некоторых в крайне тяжёлом состоянии.
Владимир Путин назвал произошедшее «кровавым и варварским терактом». Глава РФ заявил, что все причастные к произошедшему в «Крокусе» будут найдены и понесут справедливое наказание.
24 марта Путин объявил днём общенационального траура.
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В настоящий момент известно о 143 погибших, более ста человек находятся в больницах, некоторых в крайне тяжёлом состоянии.
24 марта Путин объявил днём общенационального траура.
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Евгения Парфентьева