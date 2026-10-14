Путин провел совещание по кибербезопасности: главные тезисы

14 октября 2026, 16:03

Путин поручил усилить координацию действий в борьбе с киберугрозами

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам информационной безопасности страны, бизнеса и граждан. Его слова приводит ТАСС.