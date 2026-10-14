Путин провел совещание по кибербезопасности: главные тезисы
Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам информационной безопасности страны, бизнеса и граждан. Его слова приводит ТАСС.
Глава государства обратил внимание на то, что киберугрозы выходят на принципиально новый уровень на фоне прямой и гибридной внешней агрессии. В связи с этим страна нуждается в незамедлительном совершенствовании всей системы цифровой защиты.
Президент отметил, что Россия постепенно строит цифровой контур как в экономике, так и в социальной сфере. Одним из главных драйверов этого процесса становится внедрение сервисов на основе искусственного интеллекта. Путин подчеркнул, что страна защищает свою независимость во всех критически важных отраслях — от продовольственной безопасности до цифрового суверенитета.
Вместе с тем президент заявил, что на фоне беспрецедентного внешнего давления особенно важно совершенствовать инструменты оперативного реагирования на кибератаки, а также продолжать работать над элементами системы цифровой безопасности.
По итогам совещания Путин поручил кардинально повысить координацию действий правоохранителей и спецслужб с операторами связи, банками и другими ключевыми структурами, чтобы эффективнее противодействовать современным киберугрозам.
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