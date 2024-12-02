Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана

Предложение бывшего генсека НАТО Йенса Столтенберга о временной уступке территорий Украиной ради быстрого достижения мира нет ничего нового. Об этом заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. По его словам, экс-генсек не изобрел ничего оригинального, а лишь пересказал то, что давно «гуляет» по западным СМИ.