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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Уточняется, что главной темой разговора стал кризис в Сирии. В процессе беседы политиков была выражена безусловная поддержка действиям законных властей Сирии по восстановлению конституционного порядка и территориальной целостности страны.
Согласно информации пресс-службы, по результатам разговора намечен план дальнейших контактов между глава государств и на иных уровнях. Отмечается, что президентами также обсуждены актуальные вопросы развития сотрудничества между Россией и Ираном в различных сферах.
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Екатерина Коршунова