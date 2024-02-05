Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ

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Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян провели телефонный разговор и обсудили оказание гумпомощи сектору Газа и атаку Киева на самолет Ил-76. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Путин и Аль Нахайян согласились с важностью быстрого окончания ближневосточного конфликта. Главы государств также заверили друг друга в готовности поиска справедливого решения для проблемы Палестины, основываясь на уже существующих международных документах.
Российский лидер также обсудил с президентом ОАЭ атаку ВСУ на российский самолет Ил-76 с пленными. В пресс-службе Кремля сообщили, что Путин отметил заинтересованность России в проведении международного расследования преступления киевского режима.
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