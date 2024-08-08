Путин провел встречу по видеосвязи с врио губернатора Курской области Смирновым

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин по видеосвязи провел встречу с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым. Об этом информирует РИА Новости.
Российский лидер отметил, что ситуация ему в целом известна. Путин добавил, что она требует мужества и собранности от руководителя региона.
Смирнов доложил главе российского государства о круглосуточной координации происходящего в регионе. Согласно его словам, оперативный штаб собрался сразу же после нападения украинских боевиков.
Напомним, на сегодняшний день операция по уничтожению украинских боевиков в Курской области продолжается. В российском оборонном ведомстве сообщили, что по состоянию на 08.08.2024 потери врага составили около 660 боевиков, а также 82 единиц техники.
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Смирнов доложил главе российского государства о круглосуточной координации происходящего в регионе. Согласно его словам, оперативный штаб собрался сразу же после нападения украинских боевиков.
Напомним, на сегодняшний день операция по уничтожению украинских боевиков в Курской области продолжается. В российском оборонном ведомстве сообщили, что по состоянию на 08.08.2024 потери врага составили около 660 боевиков, а также 82 единиц техники.
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Екатерина Коршунова