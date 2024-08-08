Пленный ВСУ рассказал, зачем украинские диверсанты зашли в Курскую область

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Пленный боец ВСУ заявил, что украинские солдаты должны были зайти на территорию Курской области, чтобы снять видео для командования. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Он отметил, что более никаких задач перед украинскими боевиками поставлено не было. По его словам, после захода военных ВСУ на территорию Курской области, на них полетели артиллерийские снаряды.
Пленный добавил, что когда украинские солдаты попытались эвакуироваться с территории региона, их начали преследовать российские БПЛА.
Напомним, на сегодняшний день операция по уничтожению украинских боевиков в Курской области продолжается. В российском оборонном ведомстве сообщили, что по состоянию на 07.08.2024 потери врага составили около 315 боевиков, а также 54 единиц техники.
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Пленный добавил, что когда украинские солдаты попытались эвакуироваться с территории региона, их начали преследовать российские БПЛА.
Напомним, на сегодняшний день операция по уничтожению украинских боевиков в Курской области продолжается. В российском оборонном ведомстве сообщили, что по состоянию на 07.08.2024 потери врага составили около 315 боевиков, а также 54 единиц техники.
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Екатерина Коршунова