Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин проводит совещание по ситуации в Курской области.
Глава государства подчеркнул, что оценка действий ВСУ в Курской области будет обязательно дана, но позже, поскольку в настоящее время важнее выбить противника. После этого необходимо обеспечить надёжное прикрытие российского-украинской границы.
Также Путин отметил, что происходящая в российском регионе ситуация показывает, почему киевские власти отказались от мирных предложений Москвы и посредников. Также президент уточнил, что теперь, после атаки ВСУ на мирных граждан России и объекты ядерной энергетики, с Киевом «не о чем говорить».
Кроме того, российский лидер заявил, что ожидает продолжение попыток Киева дестабилизировать ситуацию в приграничных регионах, включая Брянскую область.
По его словам, с Россией сражается не Украина, а Запад руками украинцев.
Читайте также:
«Безумие»: на Западе раскритиковали атаки ВСУ на Курскую область и ЗАЭС
ВСУ должны были дойти до Курска и Белгорода, сообщил пленный боец ВСУ
«Приказано расстреливать всех»: ФСБ задержала бойца 80-й бригады ВСУ в Курской области
Также Путин отметил, что происходящая в российском регионе ситуация показывает, почему киевские власти отказались от мирных предложений Москвы и посредников. Также президент уточнил, что теперь, после атаки ВСУ на мирных граждан России и объекты ядерной энергетики, с Киевом «не о чем говорить».
Кроме того, российский лидер заявил, что ожидает продолжение попыток Киева дестабилизировать ситуацию в приграничных регионах, включая Брянскую область.
По его словам, с Россией сражается не Украина, а Запад руками украинцев.
Читайте также:
«Безумие»: на Западе раскритиковали атаки ВСУ на Курскую область и ЗАЭС
ВСУ должны были дойти до Курска и Белгорода, сообщил пленный боец ВСУ
«Приказано расстреливать всех»: ФСБ задержала бойца 80-й бригады ВСУ в Курской области
Анастасия Чинкова