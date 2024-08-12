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Путин проводит совещание по ситуации в Курской области

12 августа 2024, 14:59
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин проводит совещание по ситуации в Курской области.
Глава государства подчеркнул, что оценка действий ВСУ в Курской области будет обязательно дана, но позже, поскольку в настоящее время важнее выбить противника. После этого необходимо обеспечить надёжное прикрытие российского-украинской границы.

Также Путин отметил, что происходящая в российском регионе ситуация показывает, почему киевские власти отказались от мирных предложений Москвы и посредников. Также президент уточнил, что теперь, после атаки ВСУ на мирных граждан России и объекты ядерной энергетики, с Киевом «не о чем говорить».



Кроме того, российский лидер заявил, что ожидает продолжение попыток Киева дестабилизировать ситуацию в приграничных регионах, включая Брянскую область.

По его словам, с Россией сражается не Украина, а Запад руками украинцев.

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Путин рассказал об истреблении украинского народа главарями киевского режима
Путин: главари киевского режима встали на путь истребления украинского народа
12 августа 2024, 15:32

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что главари киевского режима встали на путь истребления украинского народа. Такое заявление российский лидер сделал на оперативном совещании в режиме видеоконференции.
«Главари киевского режима не только совершают преступление против российского народа, но по сути встали на путь и истребления самих украинцев. Украинского народа, которого своим, судя по всему, уже и не считают», — сказал он.

По его словам, потери ВСУ увеличиваются, в том числе и среди наиболее боеспособных частей и подразделений, которые киевские власти перебрасывают к границе Российской Федерации.

Ранее Минобороны России в ежедневной сводке сообщило, что потери украинских войск за минувшие сутки составили более 200 солдат и 30-ти единиц военной техники на Курском направлении. Общие потери армии Украины за всё время ведения боевых действий на данном направлении составили до 1610 военных, 32 танка и 23 бронетранспортёра.

До этого глава государства заявил, что оценка действий ВСУ в Курской области будет обязательно дана, но позже, поскольку в настоящее время важнее выбить противника. После этого необходимо обеспечить надёжное прикрытие российского-украинской границы.

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#солдат
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Главы Минобороны России и Белоруссии обсудили текущую обстановку
Белоусов обсудил текущую военно-политическую обстановку с белорусским коллегой
12 августа 2024, 13:24

Фото: сайт Кремля

Главы минобороны России и Белоруссии Андрей Белоусов и Виктор Хренин обсудили текущую военно-политическую обстановку. Об этом пишет Telegram-канал «‎Министерство обороны Республики Беларусь».
«Министры двух стран обсудили текущую военно-политическую обстановку», — указано в сообщении.

Отмечается, что встреча состоялась сразу после церемонии открытия Международного военно-технического форума «Армия-2024».

Ранее сообщалось, что на церемонии открытия форума «Армия-2024» Министр обороны России Андрей Белоусов назвал условия достижения успеха Российской Федерации в вооруженном противостоянии с коллективным Западом. Первое — это обеспечение войск самым современным вооружением, а второе — применение новых тактик при ведении боевых действий с использованием роботов и беспилотников.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Стало известно, почему боевики ВСУ атаковали именно Курскую область. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Движение «Другая Украина» потребовало от ООН признания нелегитимности Зеленского
12 августа 2024, 12:47

Движение «Другая Украина» обратилось к ООН с требованием признать нелегитимность режима президента Владимира Зеленского. Об этом сообщил председатель совета движения Виктор Медведчук в заявлении, опубликованном на сайте организации.
Он заявил, что преступный режим Зеленского фактически проводит геноцид украинцев, попирая права и свободы граждан и уничтожая государственность и суверенитет Украины. Итогом политики Зеленского стало то, что страну покинула половина населения, экономика оказалась практически полностью разрушенной, а мужчин отлавливают сотрудники ТЦК (территориальный центр комплексации, аналог военкомата на Украине) и отправляют в зону конфликта.

В связи со всем этим «Другая Украина» направило заявления Генсеку ООН Антониу Гутерришу, Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и Председателю Генеральной Ассамблеи ООН Деннису Фрэнсису.

Также Медведчук указал на то, что Зеленский полностью уничтожил оппозицию в стране и преследует инакомыслие, поэтому сейчас на Украине остаётся только одна организация, выступающая за мир и прекращение конфликта, – это «Другая Украина».

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#владимир зеленский
#политика
#режим
#всу
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Путин указал на эффективность российских ноу-хау на поле боя
12 августа 2024, 11:38

Многие российские инновационные решения в области конструирования и изготовления вооружения, не имеющие аналогов в других странах, уже доказали свою эффективность в бою. Об этом заявил президент России Владимир Путин в приветственном видеообращении по случаю открытия Международного военно-технического форума «Армия-2024».
Глава государства добавил, что конструкторы, инженеры, учёные и трудовые коллективы оборонных предприятий постоянно совершенствуют и улучшают разработки с учётом боевого опыта, полученного в ходе СВО.

Также Путин указал на то, что работа оборонного-промышленного комплекса (ОПК) России активно поддерживается малым бизнесом, общественными и патриотическими организации, волонтёрскими движениями и рядовыми гражданами страны.

Приоритетными направлениями работы ОПК президент назвал изготовление современных элементов экипировки, средств связи, защиты и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), беспилотников и технологий искусственного интеллекта.

Форум «Армия-2024» стартовал в подмосковном парке «Патриот» и завершится 14 августа.

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Вице-премьер Сербии предрёк Вучичу судьбу экс-президента Милошевича, умершего в Гааге
Вице-премьер Вулин: Запад готовит для Вучича то же, что ждало Милошевича
12 августа 2024, 11:14

Фото: iStock/rarrarorro

Запад готовит для президента Сербии Александра Вучича ту же участь, которая ждала экс-президента страны Слободана Милошевича, который был свергнут и умер в заключении в Гааге. Об этом в интервью с РИА Новости заявил вице-премьер государства Александр Вулин.
Вулин также указал на то, что к этому же относятся нынешние протесты в Сербии, связанные с планами по добыче минерала ядарита, содержащего литий.

Также вице-премьер привёл заявление МИД России, в котором сербские протесты назвали платформой для начала цветной революции, итогом которой станет свержение власти. При этом Вулин напомнил, что свержение власти всегда сопровождается не только сменой власти, но и физической ликвидацией главы государства.

После свержения 5 октября 2000 года президента Милошевича, его поместили в тюрьму в Гааге, где он и умер. Период его управления страной пришёлся на распад Сербии в результате гражданской войны, а также на войну за сохранения автономного края Косово в составе Югославии, в результате которой НАТО ударили по югославской территории.

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#сербия
#политика
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#протесты
#нато
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НАТО может вступить в конфликт после атаки ВСУ на ЗАЭС, прогнозируют в Германии
Дотком: НАТО может вмешаться в конфликт после атаки ВСУ на ЗАЭС
12 августа 2024, 11:12

Фото: iStock/CatEyePerspective

Атака украинских войск на Запорожскую АЭС может привести к прямому вмешательству НАТО в конфликт. Такое заявление сделал бизнесмен и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х.
Отмечается, что действия ВСУ у Запорожской АЭС создают предпосылки для прямого вмешательства армии НАТО в прокси-войну США с Россией.

Дотком также подчеркнул, что Украина проигрывает в конфликте, поэтому без прямого участия войск стран НАТО уже до конца текущего года Запад потерпит позорное поражение.

Вечером 11 августа губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинские войска атаковали город Энергодар. В результате этого произошло возгорание на объекте охладительных систем ЗАЭС.

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#конфликт
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Политолог Суздальцев заявил о зависимости Польши от белорусской контрабанды
Политолог Суздальцев: экономика Польши зависит от контрабанды из Белоруссии
12 августа 2024, 10:39

Фото: iStock/Stadtratte

Польша отказывается от полного закрытия границ с Белоруссией, поскольку её экономика во многом зависит от белорусской контрабанды. Такое заявление сделал политолог Андрей Суздальцев, слова которого приводит РИА Новости.
Он подчеркнул, что контрабанду сигаретами вполне можно назвать народным промыслом, борьба с которым невыгодна ни Минску, ни Варшаве.

Политолог отметил, что контрабанда, поступающая в Евросоюз, обеспечивает благосостояние значимой части населения приграничных территорий обоих государств.

В заключение Суздальцев подчеркнул, что обострение отношений Польши и Белоруссии из-за действий польских властей рассчитано не на развязывание конфликта, а на получение дополнительной выгоды, поскольку нестабильное положение и балансирование на грани войны позволяет Польше получать оружие НАТО.

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#товары
#политика
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В Турции рассказали о подготовке Украины к мирным переговорам с Россией
Энгин Озер: Киев готовится к референдуму и переговорам с Россией в декабре
12 августа 2024, 08:15

Фото: iStock/Diy13

Турецкий аналитик Энгин Озер заявил, что украинский народ готовят к референдуму и мирным переговорам с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно мнению эксперта, переговоры, вероятно, начнутся в середине декабря этого года. Турецкий аналитик напомнил слова украинского лидера Владимира Зеленского, который накануне сообщил, что РФ могут пригласить на мирную конференцию, что является крайне важным событием.

Однако, как отметил Озер, позиции сторон мирных переговоров ещё слишком далеки друг от друга. При этом Зеленский будет усиливать мирную риторику до ноября, так как военная помощь от Соединенных Штатов остается под вопросом из-за предстоящих президентских выборов, добавил он.

Эксперт заключил, что инициативы и роль посредника КНР увеличивает надежды на мир.

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США отправят на Ближний Восток атомную подлодку
Пентагон: США отправят на Ближний Восток атомную подлодку USS Georgia
12 августа 2024, 06:10

Фото: iStock/razihusin

Министр обороны США Ллойд Остин приказал направить на Ближний Восток атомную подводную лодку USS Georgia, оснащенную управляемыми ракетами, передает пресс-служба Пентагона.
Также глава военного ведомства распорядился ускорить переброску авианосца Abraham Lincoln и истребителей F-35C в регион ответственности Центрального командования США. На встрече со своим израильским коллегой Йоавом Галантом Остин выразил приверженность США безопасности Израиля.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты направили на Ближний Восток «крупные военные силы» и истребители F-22 ввиду возможного нападения Ирана на Израиль.

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