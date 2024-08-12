Путин проводит совещание по ситуации в Курской области

Запад готовит для президента Сербии Александра Вучича ту же участь, которая ждала экс-президента страны Слободана Милошевича, который был свергнут и умер в заключении в Гааге. Об этом в интервью с РИА Новости заявил вице-премьер государства Александр Вулин.