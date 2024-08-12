ВСУ должны были дойти до Курска и Белгорода, сообщил пленный боец ВСУ

Фото: iStock/Anna_Anikina
Пленный боец ВСУ, задержанный ФСБ в Курской области, заявил, что украинские войска должны были дойти до Курска и Белгорода. Видео с показаниями бойца опубликовало ведомство.
Ранее сообщалось, что ФСБ задержала украинского военного из 80-й бригады в Беловском районе Курской области.
новость дополняется...
Читайте также:
«Приказано расстреливать всех»: ФСБ задержала бойца 80-й бригады ВСУ в Курской области
«Такого не было никогда»: Киев вышел на новый уровень агрессии, ударив по ЗАЭС
WSJ узнала мнение бойцов ВСУ и экспертов об атаке на Курскую область
Анастасия Чинкова