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Операции ВСУ, совершённые в последние дни, являются настоящим сумасшествием. Об этом ирландский журналист Чеё Боуз написал в соцсети Х.
Сначала киевские власти приказали атаковать Курскую область, затем президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ разбомбить Запорожскую АЭС. Всё это является безумием, заявил журналист.
Вечером 11 августа губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об ударах ВСУ по Энергодару. После произошло возгорание на градирне ЗАЭС, которая получила серьёзные повреждения из-за прямых ударов украинских дронов. Когда обстановка станет спокойнее, специалисты оценят угрозу обрушения конструкции. «Росатом» назвал эту атаку актом ядерного терроризма.
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Анастасия Чинкова