«Приказано расстреливать всех»: ФСБ задержала бойца 80-й бригады ВСУ в Курской области

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Военнослужащего 80-й бригады ВСУ задержали в Беловском районе Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России.
Отмечается, что в ходе допроса военнопленный рассказал, что командование приказало в случае сопротивления со стороны мирных жителей расстреливать всех на месте.
Кроме того, по словам задержанного, бойцы ВСУ занимались мародёрством и забирали с собой всё, что могли унести из домов гражданских в Курской области.
Ранее сообщалось, что врио губернатора Курской области объявил об эвакуации жителей из Беловского района. Для этого были подготовлены дополнительные автобусы и пункты временного размещения.
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Кроме того, по словам задержанного, бойцы ВСУ занимались мародёрством и забирали с собой всё, что могли унести из домов гражданских в Курской области.
Ранее сообщалось, что врио губернатора Курской области объявил об эвакуации жителей из Беловского района. Для этого были подготовлены дополнительные автобусы и пункты временного размещения.
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Анастасия Чинкова