Путин: ВС РФ сделают все для нормализации жизни школьников Курска, Брянска и Белгорода

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы РФ приложат все усилия для восстановления нормальной жизни школьников, проживающих в Курской, Брянской и Белгородской областях. Об этом информирует ТАСС.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
Ранее сообщалось, что российская система противовоздушной обороны сработала над Белгородом. Во время обстрела со стороны боевиков ВСУ украинская ракета попала в здание детского сада «Львёнок», социальный объект был практически полностью разрушен.
В связи с напряженной оперативной ситуацией школы в Белгороде, находящиеся в районе Харьковской горы, на неделю перейдут на дистанционное обучение, а детские сады приостановят свою работу.
Читайте также:
В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадала женщина
Британский журналист незаконно посетил Курскую область
Российские военные уничтожили позиции РСЗО HIMARS под Сумами
Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
Ранее сообщалось, что российская система противовоздушной обороны сработала над Белгородом. Во время обстрела со стороны боевиков ВСУ украинская ракета попала в здание детского сада «Львёнок», социальный объект был практически полностью разрушен.
В связи с напряженной оперативной ситуацией школы в Белгороде, находящиеся в районе Харьковской горы, на неделю перейдут на дистанционное обучение, а детские сады приостановят свою работу.
Читайте также:
В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадала женщина
Британский журналист незаконно посетил Курскую область
Российские военные уничтожили позиции РСЗО HIMARS под Сумами
Дарья Осипова