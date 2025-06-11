Путин провёл совещание по вопросам госпрограммы вооружений на 2027-2036 годы

11 июня 2025, 21:36

Видео: kremlin.ru

Совещание по вопросам госпрограммы вооружений на 2027-2036 годы провел президент России Владимир Путин. Видео опубликовано на сайте Кремля.





Глава государства подчеркнул, что сегодня доля современных образцов вооружений в российской ядерной триаде составляет 95%, что является наивысшим мировым показателем. По словам президента, нужно учитывать глобальные тенденции о развитии военных технологий.





«Сегодня же наша задача — сформировать новую долгосрочную программу по всему комплексу систем и образцов вооружения, в том числе и, прежде всего, конечно, перспективных, максимально использовать для этого опыт специальной военной операции, различных региональных конфликтов…» — сказал Путин.

