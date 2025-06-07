Путин решил упразднить комиссию по вопросам строительства космодрома «Восточный»

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Президент России Владимир Путин упразднил комиссию по вопросам строительства космодрома «Восточный». Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.



«Упразднить комиссию по вопросам строительства космодрома Восточный», — говорится в документе.
Также признаются утратившими силу ряд предыдущих распоряжений, касавшихся изменений в составе комиссии.

Напомним, что данная комиссия была образована в 2014 году для координации работ по созданию космодрома.

29 мая «Радио 1» сообщало, что Владимир Путин прокомментировал инцидент с обнаружением допинга у фигуристки Камилы Валиевой. Ранее, в январе 2024 года, Спортивный арбитражный суд отстранил Камилу Валиеву на четыре года, поскольку в её пробах от декабря 2021 года были обнаружены следы запрещённого препарата «Триметазидин».

Фигуристка была лишена золотых медалей чемпионата Европы, чемпионата России и командного турнира Олимпийских игр 2022 года (вместе со всей сборной России).
Мария Моисеева

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