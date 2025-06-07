Путин решил упразднить комиссию по вопросам строительства космодрома «Восточный»
Президент России Владимир Путин упразднил комиссию по вопросам строительства космодрома «Восточный». Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
«Упразднить комиссию по вопросам строительства космодрома Восточный», — говорится в документе.Также признаются утратившими силу ряд предыдущих распоряжений, касавшихся изменений в составе комиссии.
Напомним, что данная комиссия была образована в 2014 году для координации работ по созданию космодрома.
29 мая «Радио 1» сообщало, что Владимир Путин прокомментировал инцидент с обнаружением допинга у фигуристки Камилы Валиевой. Ранее, в январе 2024 года, Спортивный арбитражный суд отстранил Камилу Валиеву на четыре года, поскольку в её пробах от декабря 2021 года были обнаружены следы запрещённого препарата «Триметазидин».
Фигуристка была лишена золотых медалей чемпионата Европы, чемпионата России и командного турнира Олимпийских игр 2022 года (вместе со всей сборной России).