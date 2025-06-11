Названа одна из главных тем переговоров РФ и США

11 июня 2025, 19:19

Депутат Чепа: РФ и США в Москве обсудят перезапуск дипотношений

Фото: istockphoto/ronniechua

Помимо Украины, на российско-американских переговорах в Москве может быть поднята тема перезапуска дипотношений РФ и США. Об этом порталу NEWS.ru заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По словам парламентария, делегации могут коснуться вопроса деятельности посольств.





