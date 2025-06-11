Названа одна из главных тем переговоров РФ и США
Депутат Чепа: РФ и США в Москве обсудят перезапуск дипотношений
Помимо Украины, на российско-американских переговорах в Москве может быть поднята тема перезапуска дипотношений РФ и США. Об этом порталу NEWS.ru заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По словам парламентария, делегации могут коснуться вопроса деятельности посольств.
«[На переговорах России и США] будут обсуждаться не только тема Украины, но и другие. Сейчас очень много идет разговоров о предварительных переговорах, перезапуске определенных дипломатических отношений, вопросах деятельности посольств и так далее. Поэтому я думаю, что удобнее будет работать на местах, где сразу же будут обсуждаться еще ряд вопросов и других специалистов. Не только делегаций. Это облегчит и даст эффективность в ведении других работ», — прокомментировал ЧепаПервый раунд российско-американских переговоров состоялся 18 февраля в Эр-Рияде Саудовской Аравии. Стороны охарактеризовали диалог позитивным. Второй тур территориально проходил там же 24 марта. Российско-американский диалог продолжается.