Путин провёл телефонные переговоры с Си Цзиньпином

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Телефонный разговор между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным стал предметом внимания мировых СМИ.
В сообщении от Центрального телевидения Китая (CCTV) уточняется, что беседа состоялась во второй половине 8 февраля, в преддверии наступления Китайского Нового года по лунному календарю.
Хотя тема разговора не разглашается, анонимные источники утверждают, что в ходе беседы главы государств обсудили вопросы, связанные с ограничениями в финансово-экономическом сотрудничестве между двумя странами, что вызвало озабоченность со стороны российской стороны.
Данный разговор подчеркивает важность взаимодействия между Китаем и Россией в сфере международных отношений и может иметь значительное влияние на дальнейшую динамику сотрудничества между двумя странами.
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Хотя тема разговора не разглашается, анонимные источники утверждают, что в ходе беседы главы государств обсудили вопросы, связанные с ограничениями в финансово-экономическом сотрудничестве между двумя странами, что вызвало озабоченность со стороны российской стороны.
«Во второй половине дня 8 февраля, в преддверии наступающего Китайского Нового года по лунному календарю, председатель Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным», — говорится в сообщении.
Данный разговор подчеркивает важность взаимодействия между Китаем и Россией в сфере международных отношений и может иметь значительное влияние на дальнейшую динамику сотрудничества между двумя странами.
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Маруняк Сергей Дмитриевич