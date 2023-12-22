Путин провёл телефонный разговор с главой Палестины Аббасом

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин провёл телефонные переговоры с главой Палестины Махмудом Аббасом. Во время беседы они прежде всего обсудили беспрецедентное обострение палестино-израильского конфликта и ситуацию в секторе Газа.
Путин и Аббас подчеркнули важность скорейшего прекращения огня и перехода к мирному политическому урегулированию ближневосточного конфликта. Российский лидер поддержал идею создания независимого палестинского государства в границах 1967 года.
Читайте также:
Путин сравнил ситуацию на Украине и в Газе
«Кладбище детей»: Путин назвал происходящее в Газе катастрофой
Глава Палестины призвал возбудить дела на «израильских военных преступников»
Александр Бойцов