«Кладбище детей»: Путин назвал происходящее в Газе катастрофой

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Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках подведения итогов года заявил, что происходящее в секторе газа является катастрофой.
Он заявил, что во всем мире сравнивают специальную военную операцию на Украине и ситуацию в Газе.
Ничего подобного в Украине нет», — заявил глава государства.
«Это объективная оценка», — отметил российский лидер.В ходе мероприятия Владимир Путин также заявил, что воспитание детей в духе патриотизма чрезвычайно важно. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак