В КНР оценили возможность применения РФ ядерных вооружений

Перед тем, как озвучить законодательную инициативу, нужно ее проработать и «думать головой». Об этом заявил Спикер Госдумы Вячеслав Володин, выступая перед депутатами. Он подчеркнул, что подходить к вопросу надо со всей ответственностью.