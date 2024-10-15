В КНР оценили возможность применения РФ ядерных вооружений

Фото: istockphoto/Дмитрий Ларичев
В Китае не верят, что Россия будет использовать ядерные вооружения. Об этом изданию «Коммерсантъ» заявил аналитик Центра по изучению РФ Восточно-Китайского педагогического института Лю Цзюнь.
По его словам, изменение российской ядерной доктрины не обеспокоило китайцев. Такой шаг воспринимают, как напоминание о том, что РФ — ядерная держава. Если в КНР кто-то и волнуется по данному поводу, то речь идет о небольшой группе людей, отметил собеседник.
Россия обновила ядерную доктрину в конце сентября. Теперь она расценивает агрессию неядерных стран, которые поддерживаются ядерными державами, как совместное нападение.
Ранее сообщалось, при каком условии шиитское движение «Хезболлах» прекратит огонь по Израилю.
Читайте также:
Замглавы МИД Руденко: шаги Южной Кореи ведут к усилению напряженности
Президент Никарагуа назвал Зеленского «сыном Гитлера» из-за желания воевать с РФ
В Кремле прокомментировали договор о партнерстве России и КНДР
«Большинство китайцев считает, что российское руководство действует ответственно и не верит, что Россия когда-либо применит ядерное оружие», — прокомментировал Лю Цзюнь.
Россия обновила ядерную доктрину в конце сентября. Теперь она расценивает агрессию неядерных стран, которые поддерживаются ядерными державами, как совместное нападение.
Ранее сообщалось, при каком условии шиитское движение «Хезболлах» прекратит огонь по Израилю.
Читайте также:
Замглавы МИД Руденко: шаги Южной Кореи ведут к усилению напряженности
Президент Никарагуа назвал Зеленского «сыном Гитлера» из-за желания воевать с РФ
В Кремле прокомментировали договор о партнерстве России и КНДР
Никита Кротов