Путин провёл встречу с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром

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Президент РФ Владимир Путин в среду, 27 декабря, провёл в Кремле встречу с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром. В ходе переговоров российский лидер отметил, что, несмотря на сложности, отношения двух стран развиваются поступательно.
«Уважаемый господин министр, я очень рад вас видеть в Москве. Я знаю, что у вас большая программа и большой объём работы по взаимодействию с нашей страной и по линии межправокомиссии, и по линии МИД. Всё в ваших руках. И должен сказать, что в целом у нас всё получается, судя по всему, при вашей непосредственной прямой поддержке», — сказал Владимир Путин, открывая встречу.
Президент также пригласил в Россию премьер-министра Индии Нарендру Моди, назвав его другом, и подчеркнул, что был бы рад такому визиту. Кроме того, Путин пообещал рассказать об украинском конфликте. Он отметил, что многократно сообщал об этой ситуации Моди и знает о его стремлении разрешить проблему мирным путём. Джайшанкар в свою очередь передал Владимиру Путину письмо и привет от Нарендра Моди.
«За девять месяцев текущего года мы превысили весь объём роста товарооборота прошлого года. Это, конечно, энергоносители, прежде всего — нефть, нефтепродукты, уголь. Но не только, мы работаем и в высокотехнологичных областях», — подчеркнул президент РФ.
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