Радио1
Главная / Новости / Политика/ Путин провёл встречу с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром

Путин провёл встречу с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром

28 декабря 2023, 00:20
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин в среду, 27 декабря, провёл в Кремле встречу с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром. В ходе переговоров российский лидер отметил, что, несмотря на сложности, отношения двух стран развиваются поступательно.



«Уважаемый господин министр, я очень рад вас видеть в Москве. Я знаю, что у вас большая программа и большой объём работы по взаимодействию с нашей страной и по линии межправокомиссии, и по линии МИД. Всё в ваших руках. И должен сказать, что в целом у нас всё получается, судя по всему, при вашей непосредственной прямой поддержке», — сказал Владимир Путин, открывая встречу.

Президент также пригласил в Россию премьер-министра Индии Нарендру Моди, назвав его другом, и подчеркнул, что был бы рад такому визиту. Кроме того, Путин пообещал рассказать об украинском конфликте. Он отметил, что многократно сообщал об этой ситуации Моди и знает о его стремлении разрешить проблему мирным путём. Джайшанкар в свою очередь передал Владимиру Путину письмо и привет от Нарендра Моди.


Российский лидер затронул и экономические связи между странами. Так, по словам Путина, товарооборот Российской Федерации и Индии второй год подряд растёт. Достичь этого удалось в том числе с помощью высокотехнологичных областей и нефти.

«За девять месяцев текущего года мы превысили весь объём роста товарооборота прошлого года. Это, конечно, энергоносители, прежде всего — нефть, нефтепродукты, уголь. Но не только, мы работаем и в высокотехнологичных областях», — подчеркнул президент РФ.

Читайте также:

Путин заявил о планах по расширению расчётов в нацвалютах между странами СНГ

Товарооборот России и Индии достиг рекордных показателей

Путин поговорил по телефону с 11-летним участником «Ёлки желаний» Мирошниченко
#владимир путин
#президент
#министр
#рф
#индия
#встреча
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Развожаев: Система ПВО сбила над Севастополем украинский БПЛА
28 декабря 2023, 01:04

Фото: iStock/Vladislav_Zolotov

В Севастополе над морем отработала система ПВО, сбит один беспилотный летательный аппарат самолётного типа Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.
«По информации от Спасательной службы Севастополя, на данный момент никаких повреждений инфраструктуры не зафиксировано», — подчеркнул губернатор.

Обстановка как над морем, так и в городе продолжает контролироваться.

Читайте также:

Силы ПВО сбили беспилотники в небе над Белгородской и Ростовской областях

Минобороны: За два часа над Крымом сбили 26 украинских беспилотников

Над Подольском сбит украинский беспилотник, летевший на Москву
#бпла
#пво
#всу
#севастополь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Минобороны назвало число тех, кто получил отсрочку от частичной мобилизации
Минобороны РФ: Отсрочку от мобилизации получили более 834 тысяч человек
28 декабря 2023, 00:37

Фото: iStock/Svetlana_Parnikova

834 224 человека воспользовались правом на отсрочку от частичной мобилизации. Такую цифру приводит ежегодный сборник Министерства обороны РФ «Армия в цифрах».
Статистика по категориям включает сотрудников информационно-технологических компаний (30,7%), банковской сферы (20,4%), энергетических компаний (12,4%). Среди получивших отсрочку также есть работники сельского хозяйства (6,5%), средств массовой информации (5,2%) и других сфер деятельности (24,8%).

Согласно открытым данным российского военного ведомства, в результате частичной мобилизации в армию призвано свыше 302,5 тысяч россиян и сформировано 281 воинская часть и подразделение. При этом 33 тысячи человек прибыли в военные комиссариаты еще до вручения им повесток.

Ранее Минобороны РФ представили социальный портрет российского мобилизованного. По данным всё того же ежегодника «Армия в цифрах», 57% мобилизованных женаты, при этом у 56,3% призванных в рамках частичной мобилизации есть дети. У трети – один ребенок, у четверти – двое, у 0,3% - трое детей.

Также 7% мобилизованных имеют высшее образование, а 30% получили среднее профессиональное. У 63% имеется среднее образование. Уточняется, что большинство призванных россиян проходили службу в армии. Всего 96,4%. На момент призыва 89% мобилизованных работали, при этом у 40% насчитывается стаж более 10 лет.

Читайте также:

Большинство российских мобилизованных имеют жену и детей

В Минобороны рассказали, сколько на самом деле россиян попали под мобилизацию

Генерал Липовой: призывников будет проще найти благодаря новым правилам
#отсрочка
#минобороны рф
#статистика
#мобилизация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Байден поручил изучить вопрос о целесообразности помощи Киеву на $20 млн
28 декабря 2023, 00:36

Фото: сайт Белого дома

Американский лидер Джо Байден поручил госсекретарю США Энтони Блинкену рассмотреть вопрос о целесообразности выделения Киеву дополнительной помощи на сумму $20 млн. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на меморандум за подписью президента Байдена, который распространил Белый дом.
«Полномочиями, предоставленными мне как президенту конституцией и законами США, я делегирую госсекретарю, чтобы определить, отвечает ли интересам национальной безопасности США предоставление Украине помощи на сумму до $20 млн», — говорится в документе.

Блинкен менее чем за час до этого объявил, что Вашингтон выделит Украине очередной пакет военной помощи на $250 млн. При этом госсекретарь подчеркнул, что такой пакет будет финальным.

Читайте также:

Newsweek: Первые истребители F-16 уже могут находиться на Украине

Блинкен согласился с Путиным в вопросе помощи Украине

В США раскрыли, почему нет смысла дальше поддерживать Украину

#сша
#блинкен
#украина
#киев
#помощь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Блинкен назвал новый пакет военной помощи Украине на $250 млн финальным
27 декабря 2023, 23:48

Фото: сайт Госдепартамента США

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон выделит Украине военную помощь на сумму $250 млн. Об этом пишет РИА Новости.
Блинкен назвал новый пакет помощи Киеву «финальным» в 2024 году. Ранее Белый дом предупреждал, что средства на поддержку Украины исчерпываются, поэтому новых поставок оружия и боеприпасов не будет до момента одобрения конгрессом дополнительного финансирования.

Госсекретарь отметил, что финальный пакет помощи ВСУ включает в себя боеприпасы для систем ПВО, РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды 105 и 155 миллиметров, противотанковые средства и патроны для стрелкового оружия.

Читайте также:

Newsweek: Первые истребители F-16 уже могут находиться на Украине

Блинкен согласился с Путиным в вопросе помощи Украине

В США раскрыли, почему нет смысла дальше поддерживать Украину
#сша
#боеприпасы
#всу
#блинкен
#истребители
#пво
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
13 человек пострадали при столкновении грузовика и автобуса в Ленобласти
27 декабря 2023, 23:16

Фото: пресс-служба прокуратуры Ленинградской области

При столкновении грузового автомобиля и рейсового автобуса в Гатчинском районе Ленинградской области пострадали 13 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Инцидент произошел на Железнодорожной улице в массиве Антропшино рядом с городом Коммунар. Водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в фуру марки «Скания».

В настоящий момент все пострадавшие госпитализированы, один из них находится в тяжёлом состоянии в реанимации.

Читайте также:

В Свердловской области автобус с пассажирами попал в смертельное ДТП на трассе

В Саратове произошло ДТП со скорой, есть пострадавшие

В ДТП с пятью автомобилями в Подмосковье пострадал водитель
#ленинградская область
#дтп
#столкновение
#автобус
#грузовик
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Аргентине прошли очередные протесты против реформ президента Милея
27 декабря 2023, 22:53

Фото: iStock/Aleksandr_Vorobev

В Буэнос-Айресе прошла очередная акция протеста против реформ и политики нового президента Аргентины Хавьера Милея, пишет Buenos Aires Herald.
По информации издания, участники профсоюзов и общественных движений в рамках акции прошли маршем к зданию национального суда в центре аргентинской столицы

Отмечается, что протест был организован Всеобщей конфедерацией труда, которая накануне потребовала отменить указ президента Милея о проведении реформ, признав его неконституционным.

Марш в Буэнос-Айресе состоялся вопреки попыткам администрации аргентинского лидера воспрепятствовать митингам, применив строгие меры.

Читайте также:

Новый президент Аргентины с битой в руках поздравил сограждан с Рождеством

Президент Аргентины Милей рассказал, кому отдаёт всю зарплату

Новый президент Аргентины подписал указ о более 300 реформах экономики
#президент
#указ
#меры
#протесты
#аргентина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В МВД Украины признали причастность западных спецслужб к событиям майдана
Виталий Захарченко рассказал об участии западных спецслужб в событиях майдана
27 декабря 2023, 20:13

Фото: iStock/yann vernerie

Группа лиц из США и Европы принимала непосредственное участие в событиях майдана, с таким заявлением выступил бывший глава МВД Украины Виталий Захарченко на неформальном заседании СБ ООН.
«На Украине в то время действовал безвизовый режим для представителей ЕС и США, чем, на наш взгляд, непременно воспользовались спецслужбы указанных стран», — прокомментировал ситуацию Захарченко.

По его словам, эта группа лиц состояла в тесном контакте с оппозиционными лидерами на протяжении многих лет до событий 2014 года. Как удалось установить, они не только проходили западное обучение по применению технологий цветных революций, но и учились противодействию полиции и уличным боям в Соединённых Штатах.

Захарченко отметил, что после установления группировки нежелательных граждан правительству Украины было дано предупреждение о происходящем, а также рекомендация о прекращении безвизового режима. Однако, в аппарате президента на это должным образом реагировать не стали.

Читайте также:

Филиппо: Запад планировал организовать в Сербии новый Майдан

Экс-депутат Поклонская считает обман причиной трагедии майдана на Украине

Сенатор Кастюкевич: Развал Украины начался ещё десять лет назад
#сша
#ес
#украина
#митинг
#протесты
#мвд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Тимошенко призвала Зеленского предложить «план Б» по выходу из конфликта
27 декабря 2023, 18:42

Фото: iStock/Silent_GOS

Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко попросила президента Украины Владимира Зеленского предоставить «план Б» по выходу из сложившегося сложного и трагичного положения Украины.
Обращаясь к Зеленскому, Тимошенко отметила, что все в стране надеются на победу Киева и выступают за территориальную целостность страны. Однако, по ее словам, Украине будет крайне сложно вести долговременную войну «лоб в лоб».

«И потому я прошу президента: предложите стране план Б нашей победы. Предложите выход из этого сложного, достаточно трагического положения. Проявите свое лидерство. Мы должны действовать четко, рационально, стратегически и победно. А не идти в глухой угол, если кому-то это нравится», - заявила Тимошенко.

При этом она не уточнила, каким именно должен быть этот «план Б».

Читайте также:

«Россия выигрывает»: в Британии заявили, что Москва движется к победе на Украине

Балицкий сделал важное заявление об окончании спецоперации

В Германии заявили о преимуществе ВС РФ после взятия Марьинки
#москва
#россия
#лидерство
#страны
#план
#заявление
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Слуцкий заявил об отсутствии желания победить Путина на выборах
Глава ЛДПР Слуцкий заявил, что не мечтает победить Путина на выборах
27 декабря 2023, 17:48

Фото: сайт Кремля

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий, который прежде был выдвинут в качестве кандидата на выборы президента в 2024 году заявил, что не хотел бы одержать победу в голосовании и обойти действующего лидера страны Владимира Путина. Об этом пишет издание РИА Новости.
Парламентарий пояснил, что люди сами дадут кандидату оценку во время проведения голосования, отметив при этом, что Владимир Путин является самым влиятельным политиком в мире.

Слуцкий добавил, что у него нет цели победить Путина, но одержать победу в СВО он бы хотел.
«Мечтаю победить в специальной военной операции. А победить Путина — нет, не мечтаю. Зачем? Путин самый влиятельный политик на планете», — заявил Слуцкий.

Напомним, выборы главы государства в России впервые будут длиться три дня и пройдут 15, 16 и 17 марта будущего года.

Читайте также:

Верховный суд утвердил недопуск Дунцовой кандидатом на президентских выборах

В ЦИК рассказали о дистанционном голосовании на выборах президента

Надеждин подал документы для участия в выборах президента РФ



#суд
#выборы
#владимир путин
#цик
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф