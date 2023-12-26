Путин заявил о планах по расширению расчётов в нацвалютах между странами СНГ

Фото: сайт Кремля
Россия в ходе своего председательства в СНГ в следующем году будет заниматься расширением расчётов в национальных валютах. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на неформальном саммиите глав Содружества.
По словам главы государства, переход на расчёты в нацвалютах между странами СНГ позволит обеспечить экономическую и финансовую независимость государств.
Также Путин пообещал, что уделил внимание укреплению сотрудничества в сфере экономики со странами Содружества.
Российский президент привёл статистику, согласно которой товарооборот между странами за текущий год значительно вырос. За десять месяцев рост составил 2% или 83,7 миллиарда долларов.
Вместе с тем, Россия как председатель СНГ планирует проводить совместную работу по поддержанию безопасности и стабильности в Евразии, борьбе с терроризмом и экстремизмом, трансграничной преступностью, коррупцией и незаконным оборотом наркотических веществ.
Путин призвал лидеров государств поддержать предложения России о создании Евразийской академии киноискусств, учреждения Евразийской кинопремии, а также создания международного песенного конкурса «Интервидение».
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Также Путин пообещал, что уделил внимание укреплению сотрудничества в сфере экономики со странами Содружества.
Вместе с тем, Россия как председатель СНГ планирует проводить совместную работу по поддержанию безопасности и стабильности в Евразии, борьбе с терроризмом и экстремизмом, трансграничной преступностью, коррупцией и незаконным оборотом наркотических веществ.
Путин призвал лидеров государств поддержать предложения России о создании Евразийской академии киноискусств, учреждения Евразийской кинопремии, а также создания международного песенного конкурса «Интервидение».
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Анастасия Чинкова