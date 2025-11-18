Путин провёл встречу с главой МИД Индии в Кремле
Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с министром иностранных дел Индии Субраманиамом Джайшанкаром. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Переговоры прошли в представительском кабинете главы государства. В центре диалога — ключевые вопросы двусторонних отношений и подготовка к крупному российско-индийскому саммиту, который запланирован на начало декабря.
Углубление сотрудничества двух стран активно продвигается уже несколько недель. 18 ноября помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев и премьер-министр Индии Нарендра Моди также обсуждали подготовку саммита.
Отдельное внимание стороны уделили взаимодействию в морской сфере, подтвердив взаимную заинтересованность в укреплении морского потенциала обоих государств.
