Путин провёл встречу с главой МИД Индии в Кремле

Москва и Нью-Дели готовятся к декабрьскому российско-индийскому саммиту
Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с министром иностранных дел Индии Субраманиамом Джайшанкаром. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.



Переговоры прошли в представительском кабинете главы государства. В центре диалога — ключевые вопросы двусторонних отношений и подготовка к крупному российско-индийскому саммиту, который запланирован на начало декабря.

Углубление сотрудничества двух стран активно продвигается уже несколько недель. 18 ноября помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев и премьер-министр Индии Нарендра Моди также обсуждали подготовку саммита.

Отдельное внимание стороны уделили взаимодействию в морской сфере, подтвердив взаимную заинтересованность в укреплении морского потенциала обоих государств.

