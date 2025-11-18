США заявили о попытках «противников» установить контроль над Арктикой

18 ноября 2025, 20:51

В США предупредили о «гонке за стратегический регион» Арктики

Фото: Istock / leolintang

США заявили, что «противники Вашингтона» стремятся взять Арктику под контроль. Об этом сообщила министр внутренней безопасности Соединённых Штатов Кристи Ноэм. Об этом сообщает ТАСС.





По её словам, борьба за Арктику вступает в ключевую фазу и напрямую затрагивает интересы будущих поколений.





«Наши противники быстро движутся к тому, чтобы предъявить претензии на её стратегическое расположение и огромные природные ресурсы. Если мы уступим эту высоту, мы обречём будущие поколения на постоянную уязвимость. И мы не допустим, чтобы это произошло при нас», — заявила Ноэм.