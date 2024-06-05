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Стало известно, что будет после поставки ФРГ дальнобойных ракет Украине

Путин: поставка Киеву ракет полностью разрушит отношения между РФ И ФРГ
05 июня 2024, 21:54
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Передача Германией Украине дальнобойных ракет окончательно разрушит российско-германские отношения. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями международных СМИ.
Ранее Путин заявил, что Россия испытала морально-этический шок при появлении немецких танков в зоне спецоперации.

«Сейчас еще появятся какие-то ракеты, которые будут наносить удары по объектам на территории России, это, конечно, окончательно разрушает российско-германские отношения», — сказал Путин.



Напомним, сегодня, 5 июня, глава российского государства встретился с руководителями крупнейших международных СМИ, в том числе из недружественных стран.

Ранее сообщалось, что Путин прибыл в многофункциональный комплекс «Лахта Центр», построенный на берегу Финского залива на северо-западе Санкт-Петербурга. Встреча с представителями СМИ проходит именно там.

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Политолог Дробницкий раскрыл, как проведут выборы в США в случае смерти Байдена
Политолог Дробницкий допустил замену кандидатуры Байдена в случае его смерти
05 июня 2024, 22:15

Фото: iStock/Стрингер

Американист, политолог Дмитрий Дробницкий заявил, что замена кандидатуры нынешнего Джо Байдена на президентских выборах в США возможно в случае его смерти.
«Теоретически замена кандидата возможна даже в случае, если Байден умрет вплоть до двух с небольшим недель до дня голосования. К слову, федерального закона на этот счет не существует. Вопрос в том, успеют ли заменить фамилию кандидата в бюллетенях для каждого из штатов», — пояснил в беседе с NEWS.ru Дробницкий.

Ранее гендиректор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской высказал мнение о том, что ошибкой действующего президента США Джо Байдена в предвыборном противостоянии с Дональдом Трампом является его позиция.

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Путин высказался о праве признания Россией независимости ДНР и ЛНР
Путин: Россия признала ДНР и ЛНР, что соответствует международному праву
05 июня 2024, 22:07

Фото: сайт Кремля

Россия имела право признать независимость Луганской и Донецкой Народных Республик. Об этом президент Владимир Путин.
По его словам, независимость самопровозглашённых республик законна с точки зрения международного права. Об этом говорит статья первая Устава ООН. Это право нации на самоопределение, уточнил Путин.

Напомним, что референдумы о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонский и Запорожской области состоялись 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав России выступили 99,3%, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%.

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Путин раскрыл, как ответит Россия на поставки дальнобойного оружия на Украину
Путин: Ответ на поставки дальнобойного оружия Киеву может быть аналогичным
05 июня 2024, 22:04

Фото: сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва может дать аналогичный ответ на поставки дальнобойного вооружения Киеву и разрешение использовать его для ударов по территории РФ.
«Мы думаем на тему о том, что если кто-то считает возможным поставлять дальнобойное оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории и создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России», — заявил Путин.

Он подчеркнул, что в конечном итоге Россия оставляет за собой право действовать аналогичным образом, а это путь к очень серьёзным проблемам, отметил глава российского государства.

В среду российский лидер проводит встречу с руководителями крупнейших международных информагентств, в которой принимают участие и представители недружественных стран. Беседа прошла на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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Путин назвал число российских журналистов, погибших во время конфликта на Украине
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Политолог Перенджиев назвал основное условие участия армии Ливана против Израиля
05 июня 2024, 21:47

Фото: iStock/Ruma Aktar

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев высказал мнение о том, что Ливан начнёт военные действия против Израиля в случае, если со стороны последних будет агрессия в адрес гражданских.
«Если Израиль будет вести войну в той форме, как против ХАМАС, фактически уничтожая мирное население и огромное количество детей из Палестины, и, если подобное произойдет на земле Ливана, это будет воспринято как война против ливанского народа. Тогда ливанская армия может выступить против Израиля, потому что это будет рассматриваться как агрессия против Бейрута», — отметил в беседе с NEWS.ru Перенджиев.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял о готовности ЦАХАЛ приостановить боевые действия в секторе Газа для освобождения заложников, однако он исключил прекращение войны вплоть до достижения всех намеченных целей.

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#война
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Путин назвал число российских журналистов, погибших во время конфликта на Украине
Путин: как минимум 30 российских журналистов погибли при конфликте на Украине
05 июня 2024, 21:35

Фото: сайт Кремля

Как минимум 30 российских журналистов погибло во время конфликта на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Российский лидер подчеркнул, что западные страны не дают России расследовать гибель своих представителей средств массовой информации на Украине.

В среду глава государства в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) провел встречу с представителями международных информационных агенств. В числе приглашённых гостей были и представители недружественных стран.

ПМЭФ-2024 проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня.

Ранее в рамках этой встречи Путин напомнил, что Россия не начинала конфликт на Украине, о чем совершенно забыл Запад.

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#россия
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Политолог раскрыл главную ошибку Байдена в предвыборном противостоянии
05 июня 2024, 21:31

Фото: РИА Новости/Стрингер

Гендиректор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской высказал мнение о том, что ошибкой действующего президента США Джо Байдена в предвыборном противостоянии с Дональдом Трампом является его позиция.
Так, Байден настаивает на запрете убежища для нелегалов, чего раньше не делал, в то время как Трамп своих позиций не менял. Изменение точки зрения, считает эксперт, может лишить Байдена голосов на выборах.

«Кто изначально поддерживал Трампа, так и будет его поддерживать. А сторонники Байдена, как раз приученные к тому, что миграция — это хорошо, что пособия мигрантам на фоне голодающих американцев — хорошо, вот для них это удар и разочарование. Голосов Байдену не прибавит, он делает только хуже, зарывает себя», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Лидовской.

Ранее президент США Джо Байден временно запретил предоставлять убежище иммигрантам, которые нелегальным образом пересекают южную границу Штатов.

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#президент
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#трамп
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Путин рассказал, сколько времени необходимо для избавления от Зеленского
Путин: год может потребоваться на избавление от Зеленского
05 июня 2024, 21:26

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что на избавление от главы Украины Владимира Зеленского может потребоваться год.
По словам главы государства, избавляться от Зеленского будет администрация США, которая сначала потребует от руководства Украины снизить мобилизационный возраст до 18 лет, после чего начнёт избавление от президента. Для всего этого, по оценкам Путина, потребуется один год.

В среду российский лидер проводит встречу с руководителями крупнейших международных информагентств, в которой принимают участие и представители недружественных стран. Беседа прошла на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня.

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#украина
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Путин напомнил, что конфликт на Украине начала не Россия
Путин: Запад забыл, что конфликт на Украине начался с госпереворота
05 июня 2024, 21:17

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что на Западе никто не хочет вспоминать, что конфликт на Украине начался с госпереворота, в котором Россия не виновата.
В среду Путин провёл встречу с руководителями крупнейших международных информагентств, в которой также принимают участие представители недружественных государств. Беседа прошла на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Путин заявил, что на Западе Россию считают виновницей конфликта на Украине. Однако никто не хочет вспомнить, что эта ситуация на самом деле началась с антиконституционного государственного переворота, в котором Россия совершенно не виновата.

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#конфликт
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Путин раскрыл истинные интересы США
Путин: США интересует только их величие, а не Украина
05 июня 2024, 21:16

Фото: сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин считает, что США интересует только их величие, а не Украина. Об этом он заявил на встрече с представителями СМИ.
«Я думаю, вы согласитесь со мной в том, что ведь Украина в Соединенных Штатах никого не интересует, интересует величие Соединенных Штатов, которые борются не за Украину и не за украинский народ, а за свое величие и за свое лидерство», — сказал Путин.

Напомним, сегодня, 5 июня, глава российского государства встретился с руководителями крупнейших международных СМИ, в том числе из недружественных стран.

В беседе принимают участие представители информагентств из Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, США, Узбекистана, Китая, Ирана, Великобритании, Турции, Кореи, Италии, Германии, Японии, Испании и Франции.

Ранее сообщалось, что Путин прибыл в многофункциональный комплекс «Лахта Центр», построенный на берегу Финского залива на северо-западе Санкт-Петербурга. Встреча с представителями СМИ проходит именно там.

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