Стало известно, что будет после поставки ФРГ дальнобойных ракет Украине

Фото: сайт Кремля
Передача Германией Украине дальнобойных ракет окончательно разрушит российско-германские отношения. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями международных СМИ.
Ранее Путин заявил, что Россия испытала морально-этический шок при появлении немецких танков в зоне спецоперации.
Напомним, сегодня, 5 июня, глава российского государства встретился с руководителями крупнейших международных СМИ, в том числе из недружественных стран.
Ранее сообщалось, что Путин прибыл в многофункциональный комплекс «Лахта Центр», построенный на берегу Финского залива на северо-западе Санкт-Петербурга. Встреча с представителями СМИ проходит именно там.
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«Сейчас еще появятся какие-то ракеты, которые будут наносить удары по объектам на территории России, это, конечно, окончательно разрушает российско-германские отношения», — сказал Путин.
Напомним, сегодня, 5 июня, глава российского государства встретился с руководителями крупнейших международных СМИ, в том числе из недружественных стран.
Ранее сообщалось, что Путин прибыл в многофункциональный комплекс «Лахта Центр», построенный на берегу Финского залива на северо-западе Санкт-Петербурга. Встреча с представителями СМИ проходит именно там.
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Элина Позднякова