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Путин раскрыл, какой девиз придает ему сил в трудную минуту

Путин: надо всегда быть в форме и готовым к борьбе
02 сентября 2024, 14:45
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Надо быть в форме, всегда бороться, быть готовым к борьбе, и успех будет обеспечен, именно такой девиз придает сил президенту России Владимиру Путину в трудную минуту.
Напомним, российский лидер провел открытый урок «Разговор о важном» в школе №20 имени Героев Отечества в Кызыле. Там один из учеников спросил, какой девиз придает сил президенту в трудную минуту.

«Если вспоминать Суворова, есть такое конкретное выражение, но можно придать ему и более широкое значение: пуля — дура, штык – молодец. Надо быть в форме и всегда бороться, всегда быть готовым к борьбе, и успех будет обеспечен», — сказал Путин.



Он также рассказал, что спит шесть часов в сутки, однако отметил, что этого времени недостаточно для отдыха. При этом президент уточнил, что мало спит из-за того, что не может должным образом организовать свой рабочий день, но постарается исправить эту ситуацию.

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«Уничтожение всего мира»: Запад напуган планами Украины бить по России
Риттер: Военная поддержка Украины может привести к глобальной ядерной войне
02 сентября 2024, 15:25

Фото: Istockphoto/ vadimrysev

Применение западного дальнобойного оружия сто стороны Украины для ударов вглубь России может привести к мировой ядерной войте. Об этом 2 сентября заявил американский разведчик Скотт Риттер агентству Sputnik.
Разведчик отметил, что Киеву не помогут никакие попытки склонить чашу весов в свою пользу – Украина уже проиграла войну.

«Это очень опасная эскалация, которая может быстро создать условия, благоприятствующие не ограниченному ядерному конфликту, а всеобщей ядерной войне, глобальной катастрофе, которая приведет к уничтожению США, России, Европы и всего мира», – сказал Риттер.

Ранее замминистра МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия изменит ядерную доктрину из-за действий Запада за последние годы, а также участия западных стран в СВО. Об уточнениях в возможности использования ядерного оружия также говорил глава МИД Сергей Лавров.

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В Евросоюзе указали на необходимость участия России в мирной конференции по Украине
ЕК: участие России в мирной конференции по Украине необходимо
02 сентября 2024, 15:09

Фото: iStock/Diy13

Участие России в потенциальном мирном саммите по Украине будет необходимо, однако не Евросоюзу примать решение о приглашении представителей страны. Об этом в беседе с журналистами сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
Он подчеркнул, что ранее в ЕС заявляли о необходимости участия России в конференции. Однако организаторы будут самостоятельно принимать решение о времени проведения встречи, а также о составе и количестве её участников.

Стано отметил, что ключевым является участие в конференции Китая, поскольку Пекин имеет очень хорошие отношения с российской стороной.

В связи с этим, Евросоюз ожидает, что Китай окажет влияние на Россию для скорейшего разрешения украинского конфликта.

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#евросоюз
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Путин: Россия разберётся с «украинскими бандитами» в Курской области
02 сентября 2024, 14:23

Фото: сайт Кремля

Российские войска разберутся с украинскими бандитами, проникшими в Курскую область. Расчёт ВСУ был на дестабилизацию обстановки в приграничных районах России и срыв наступления ВС РФ в Донбассе, но он не оправдался.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин выступая на открытом уроке «Разговор о важном» в школе № 20 имени Героев Отечества Кызыла, в котором он принял участие. Российский лидер подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась сесть за стол переговоров, чтобы установить мир на Украине.

«Но надо, конечно, разобраться с этими бандитами, которые забрались на территорию Российской Федерации, а именно в Курскую область», — сказал президент.

При этом, по словам Путина, Москва готова не на словах, а на деле переходить к мирным переговорам с Украиной, так как всегда выступала за разрешение любых конфликтов дипломатическим путём.

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#курская область
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Турция подала заявку на вступление в БРИКС
02 сентября 2024, 13:42

Фото: iStock/naumoid

Турция подала заявку на вступление в БРИКС. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Этим шагом, как пишет издание, турецкие власти намерены расширить и усилить своё влияние в мире, а также наладить связи с развивающимися государствами.

Данный вопрос может быть рассмотрен в рамках предстоящего саммита БРИКС, который состоится 22-24 октября в Казани.

Издание также отметило, что власти страны разочарованы отсутствием прогресса в вопросе вступления Турции в Евросоюз.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Турция весной этого года предлагала возобновить зерновую сделку в обновлённом формате. Однако эти планы сорвались из-за действий Украины.

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#турция
#брикс
#политика
#заявление
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Правительство Румынии одобрило законопроект о передаче Украине ЗРК Patriot
02 сентября 2024, 13:41

Фото: iStock/MikeMareen

Правительство Румынии одобрило законопроект о передаче Украине зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Об этом его официальный представитель по печати Михай Константин сообщил по итогам заседания кабмина.
Отмечается, что одобренный правительством проект будет в срочном порядке направлен в парламент. После его принятия кабмин издаст постановление, позволяющее произвести поставку.

Ранее, 20 июня, Верховный совет обороны Румынии принял решение о передаче одного ЗРК Patriot Украине. Однако это будет осуществлено только при условии продолжения переговоров румынских властей с союзниками по НАТО о получении подобной или эквивалентной системы, которая позволит обеспечить безопасность национального воздушного пространства.

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#украина
#вооружение
#правительство
#законопроект
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Закодированный гимн Украины обнаружили в базе данных избирателей США
Politico: гимн Украины нашли в коде базы данных избирателей Нью-Гэмпшира в США
02 сентября 2024, 13:18

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

В исходном коде базы данных избирателей штата Нью-Гэмпшир в США обнаружили закодированный гимн Украины. Об этом сообщает издание Politico.
Отмечается, что избирательная комиссия штата обратилась к IT-компании с просьбой заменить устаревшую базу данных перед президентскими выборами, которые ожидаются в ноябре.

В ходе проведения проверки безопасности системы компания ReversingLabs увидела открытый исходный код в программном обеспечении, которое к тому же было настроено для подключения к серверам на территории России.

Затем выяснилось, что разработчик этой системы отдавал часть работы над программой зарубежным специалистам. Один из них, по всей видимости, вставил в исходный текст кода гимн Украины в знак солидарности со страной.

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#сша
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#данные
#избиратели
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Лавров назвал причину ареста Дурова
Лавров: Дуров проявил свободу и не стал слушать Запад по модерации Telegram
02 сентября 2024, 12:42

Фото: сайт Кремля

Создатель Telegram Павел Дуров проявил свободу и не стал слушать Запад в вопросе модерации мессенджера. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время встречи со студентами и преподавателями МГИМО по случаю начала нового учебного года.
По словам министра, причиной ареста Дурова во Франции стало стремление западных стран подавить конкуренцию в рамках глобализации.

Лавров добавил, что Дуров оказался слишком свободным и отказался слушать Запад, который, в свою очередь, выступает против демократизации управления интернетом на международном уровне.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопросы к Дурову, связанные с работой его мессенджера, возникали и в России, однако его не арестовывали.

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Захарова оценила слова Сикорского о перехвате российских ракет
Захарова: Польша видит своей Западную Украину
02 сентября 2024, 12:33

Фото: iStock/macky_ch

Польша видит Западную Украину в составе своей страны. Так считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова передает RTVI.
Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, государства, граничащие с Украиной, несмотря на запреты НАТО, должны сбивать российские ракеты ещё до того, как они войдут в их воздушное пространство. Тем самым он подчеркнул, что долгом Польши является ликвидация ракет ВС РФ над Украиной.


«Польским идеологам нужна Западная Украина. Они не видят эту землю иначе, чем своей. Поэтому и разжигают конфликт, усугубляя страдания людей», — сказала Захарова.

Позже заместитель генсека НАТО Йенса Столтенберга Мирча Джоанэ заявил, что альянс уважает право каждого союзника самостоятельно обеспечивать свою безопасность. Однако в НАТО принято консультироваться, прежде чем делать то, что в итоге может негативно сказаться на всём объединении.

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Путин раскрыл свое отношение к вейпам
Путин: популярность вейпов среди молодежи вызывает беспокойство
02 сентября 2024, 12:14

Фото: сайт Кремля

Популярность вейпов среди молодежи вызывает беспокойство, так как они вызывают серьезные проблемы со здоровьем. Так считает президент России Владимир Путин.
Напомним, российский лидер провел открытый урок «Разговор о важном» в школе №20 имени Героев Отечества в Кызыле.

«Нужно понимание, к чему приводят вредные привычки, особенно молодые люди не задумываются об этом. Кажется, что это модно, это круто — курить электронные сигареты, но никто не думает о том, что возникают проблемы с памятью, проблемы с общим физическим состоянием», — сказал президент.

Он также отметил, что у тех, кто курит вейпы страдает репродуктивная функция и появляются проблемы с иммунитетом в целом.

Ранее сообщалось, что запрет на продажу вейпов в России могут рассмотреть в Госдуме уже этой осенью.

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