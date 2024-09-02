Путин раскрыл, какой девиз придает ему сил в трудную минуту

Фото: сайт Кремля
Надо быть в форме, всегда бороться, быть готовым к борьбе, и успех будет обеспечен, именно такой девиз придает сил президенту России Владимиру Путину в трудную минуту.
Напомним, российский лидер провел открытый урок «Разговор о важном» в школе №20 имени Героев Отечества в Кызыле. Там один из учеников спросил, какой девиз придает сил президенту в трудную минуту.
Он также рассказал, что спит шесть часов в сутки, однако отметил, что этого времени недостаточно для отдыха. При этом президент уточнил, что мало спит из-за того, что не может должным образом организовать свой рабочий день, но постарается исправить эту ситуацию.
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«Если вспоминать Суворова, есть такое конкретное выражение, но можно придать ему и более широкое значение: пуля — дура, штык – молодец. Надо быть в форме и всегда бороться, всегда быть готовым к борьбе, и успех будет обеспечен», — сказал Путин.
Он также рассказал, что спит шесть часов в сутки, однако отметил, что этого времени недостаточно для отдыха. При этом президент уточнил, что мало спит из-за того, что не может должным образом организовать свой рабочий день, но постарается исправить эту ситуацию.
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Элина Позднякова