Путин раскрыл свое отношение к вейпам

Фото: сайт Кремля
Популярность вейпов среди молодежи вызывает беспокойство. Так считает президент России Владимир Путин.
Напомним, Путин провел открытый урок «Разговор о важном» в МБОУ «СОШ №20 имени Героев Отечества Кызыла».
Он также отметил, что у тех, кто курит вейпы снижается репродуктивная функция.
Ранее сообщалось, что запрет на продажу вейпов в России могут рассмотреть в Госдуме уже этой осенью.
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«Нужно понимание, к чему приводят вредные привычки, особенно молодые люди не задумываются об этом. Кажется, что это модно, это круто — курить электронные сигареты, но никто не думает о том, что возникают проблемы с памятью, проблемы с общим физическим состоянием, проблемы с иммунитетом для молодых людей», — сказал президент.
Он также отметил, что у тех, кто курит вейпы снижается репродуктивная функция.
Ранее сообщалось, что запрет на продажу вейпов в России могут рассмотреть в Госдуме уже этой осенью.
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Элина Позднякова