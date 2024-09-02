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Путин раскрыл свое отношение к вейпам

Путин: популярность вейпов среди молодежи вызывает беспокойство
02 сентября 2024, 12:14
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Популярность вейпов среди молодежи вызывает беспокойство. Так считает президент России Владимир Путин.
Напомним, Путин провел открытый урок «Разговор о важном» в МБОУ «СОШ №20 имени Героев Отечества Кызыла».

«Нужно понимание, к чему приводят вредные привычки, особенно молодые люди не задумываются об этом. Кажется, что это модно, это круто — курить электронные сигареты, но никто не думает о том, что возникают проблемы с памятью, проблемы с общим физическим состоянием, проблемы с иммунитетом для молодых людей», — сказал президент.



Он также отметил, что у тех, кто курит вейпы снижается репродуктивная функция.

Ранее сообщалось, что запрет на продажу вейпов в России могут рассмотреть в Госдуме уже этой осенью.

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Стало известно, сколько часов в сутки спит Путин
Путин спит шесть часов в сутки
02 сентября 2024, 11:45

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин рассказал, что спит шесть часов в сутки, однако отметил, что этого времени недостаточно для отдыха, передает РИА Новости.
Напомним, российский лидер провел открытый урок «Разговор о важном» в школе №20 имени Героев Отечества в Кызыле. Десятилетний ученик Богдан Ремарчук спросил Путина, сколько времени он тратит на сон и отдых.

«Соврать неудобно, скажу, как есть, но пример нехороший. Ты пример с меня в этом смысле не бери. Я сегодня спал четыре часа, это маловато. А так обычно сплю шесть часов. А ты должен спать нормально, как минимум восемь», — ответил Путин школьнику.

При этом президент уточнил, что мало спит из-за того, что не может должным образом организовать свой рабочий день, но постарается исправить эту ситуацию.

В рамках открытого урока Путин также заявил, что Россия никогда не отказывалась от ведения мирных переговоров по поводу прекращения огня на Украине. Однако прежде следует наказать бандитов, которые проникли на территорию страны.

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Лавров призвал Запад считаться с интересами России
Лавров: Россия не намерена встраиваться в западные схемы без учёта её интересов
02 сентября 2024, 11:41

Фото: сайт Кремля

Россия не намерена встраиваться в западные схемы, не учитывающие российские интересы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления перед студентами, профессорами и преподавателями МГИМО по случаю начала нового учебного года.
Несмотря на это, по словам министра, Москва остаётся открытой к контактам с Западом, о чём ранее также заявлял президент страны Владимир Путин. Однако диалоги будут возможны только в том случае, если Запад откажется от враждебного курса в отношении России.

Если же будут возникать недружественные шаги, последует жёсткая реакция, предупредил Лавров.

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В НАТО сделали замечание главе МИД Польши после его заявлении о российских ракетах
В НАТО сделали замечание Сикорскому после его слов о ликвидации российских ракет
02 сентября 2024, 11:29

Фото: iStock/Xavier Lejeune

Заместитель генсека НАТО Йенса Столтенберга Мирча Джоанэ высказался о заявлении главы МИД Польши Радослава Сикорского о долге страны сбивать российские ракеты над Украиной. Об этом он заявил в интервью Financial Times.
Ранее Сикорский в беседе с тем же изданием заявил, что государства, граничащие с Украиной, несмотря на запреты НАТО, должны сбивать российские ракеты ещё до того, как они войдут в их воздушное пространство. Тем самым он подчеркнул, что долгом Польши является ликвидация ракет ВС РФ над Украиной.

Джоанэ отметил, что альянс уважает право каждого союзника самостоятельно обеспечивать свою безопасность. Однако в НАТО принято консультироваться, прежде чем делать то, что в итоге может негативно сказаться на всём объединении.

Он добавил, что члены НАТО, несмотря на имеющуюся необходимость оказывать помощь Украине, должны сделать все для избежания эскалации конфликта.

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#россия
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Путин: Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров
02 сентября 2024, 11:18

Фото: сайт Кремля

Россия никогда не отказывалась от ведения мирных переговоров по поводу прекращения огня на Украине. Однако прежде следует наказать бандитов, которые проникли на территорию страны.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, который принял участие в открытом уроке «Разговор о важном» в школе № 20 имени Героев Отечества в Кызыле. Российский лидер подчеркнул, что Москва всегда открыта для диалога и мирных инициатив. Глава государства также добавил, что Россия не теряет контактов с западными странами, несмотря на все попытки изолировать страну.

Своей атакой на Курскую область украинские военные пытались сорвать российское наступление на Донбассе, сказал Путин. Однако эти попытки провалились, наоборот, наступление идёт такими темпами, которых раньше не было. Сейчас следует разобраться с бандитами, дестабилизирующими обстановку в приграничных регионах, после чего можно будет вернуться к вопросу мирных переговоров, заключил президент.

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Путин провёл открытый урок «Разговор о важном» в российской школе
Путин провёл открытый урок «Разговор о важном» школе Республики Тыва
02 сентября 2024, 11:17

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Президент России Владимир Путин провёл открытый урок «Разговор о важном» в школе №20 имени Героев Отечества в Кызыле в Республике Тыва.
В ходе первого за 10 лет рабочего визита в республику глава государства посетил открывшуюся в этом году школу. После встречи со школьниками он посетил Кызылское президентское кадетское училище и буддистский монастырь «Тубтен Шедруб Линг». Кроме того, в планах Путина совещание по вопросам развития региона, в котором также примет участие глава республики владислав Ховалыг.

Напомним, что 2 сентября во всех школах России в качестве первого урока проводится «Разговор о важном». В новом учебном году в рамках этого предмета школьники узнают про страны БРИКС, развитие Арктики и музыку Петра Чайковского. Одно из занятий будет посвящено 80-летию Победы в Великой Ответственность войне.

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Лавров: События спецоперации будут изучать на уроках истории как судьбоносные
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#школа
#уроки
#школьники
#развитие
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Лавров: События спецоперации будут изучать на уроках истории как судьбоносные
02 сентября 2024, 10:59

Фото: сайт Кремля

События специальной военной операции позднее будут изучаться в школах на уроках истории как судьбоносные для страны и народа. Об этом заявил глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.
В своём выступлении на торжественной линейке по случаю Дня знаний в подмосковной гимназии имени Е. М. Примакова он отметил, что Евгений Максимович внёс большой вклад в формирование внешней политики России, которая сейчас реализуется под руководством президента РФ Владимира Путина, в том числе и в ходе спецоперации на Украине.

По словам Лаврова, бойцы на СВО защищают нашу историю, память о подвигах предков, защищают наш язык и православную веру.

«Это тоже часть нашей истории», — подчеркнул министр.

Глава российского МИД выразил уверенность, что вскоре школьникам предстоит изучать события спецоперации как определяющие и судьбоносные для всей страны. В заключение Лавров пожелал ученикам успехов в их трудах на ниве образования, а России — победы.

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Токаев озвучил дату референдума по вопросу строительства АЭС в Казахстане
Токаев: референдум по вопросу строительства АЭС в Казахстане состоится 6 октября
02 сентября 2024, 10:51

Фото: сайт Кремля

Общенациональный референдум по вопросу строительства атомной электростанции (АЭС) в Казахстане состоится 6 октября текущего года, сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев в послании народу. Его слова приводит издание Tengrinews.kz.
Государство, по словам лидера, очень нуждается в надёжных и экологически чистых источниках энергии. Референдум станет «широким общенациональным диалогом», который покажет пример реализации концепции «слышащего государства».

Токаев подчеркнул, что предпринимая такие шаги власти формируют новую общественно-политическую культуру, а также закладывают новые стандарты принятия важных решений.

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Путин: ВС РФ сделают все для нормализации жизни школьников Курска, Брянска и Белгорода
02 сентября 2024, 10:34

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы РФ приложат все усилия для восстановления нормальной жизни школьников, проживающих в Курской, Брянской и Белгородской областях. Об этом информирует ТАСС.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.

Ранее сообщалось, что российская система противовоздушной обороны сработала над Белгородом. Во время обстрела со стороны боевиков ВСУ украинская ракета попала в здание детского сада «Львёнок», социальный объект был практически полностью разрушен.

В связи с напряженной оперативной ситуацией школы в Белгороде, находящиеся в районе Харьковской горы, на неделю перейдут на дистанционное обучение, а детские сады приостановят свою работу.

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МИД РФ пригрозил «коллективному Западу» тяжёлыми последствиями изъятия активов
02 сентября 2024, 10:15

Фото: iStock/Aleksey Konovalov

Российские активы в США заморожены, а не конфискованы, поэтому Москва сохраняет над ними владение. Об этом заявили в МИД РФ, напомнив об указе Владимира Путина, разрешающем использование американского имущества для компенсации изъятия средств.
Российская сторона не оставит без ответных мер конфискацию активов в США и других странах Запада, сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский в беседе с РИА Новости.

Он предупредил коллективный Запад о том, что последствия разного рода «экспериментов» с чужой собственностью не останутся незамеченными и обязательно получат ответ на основании принципа взаимности.

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