Путин раскрыл мнение относительно встречи с Трампом

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Российский президент Владимир Путин заявил, что готов ко встрече с избранным президентом США Дональдом Трампом в любое время.
По словам российского лидера, пока нет никаких договоренностей по поводу его встречи с Трампом, и отметил, что не разговаривал с ним уже более четырех лет.
Ранее западные СМИ писали, что Путин и Трамп уже провели телефонный разговор после победы республиканца на выборах.Однако ни одна из сторон официально данную информацию не подтвердила.
Кандидат победившего на выборах президента в США Дональда Трампа на пост спецпосланника по Украине Кит Келлог в январе планирует посетить Киев, он также может приехать и в Москву, если его пригласят.
Читайте также:
Путин ответил на вопрос о дате завершения СВО
Путин: уход производителей кино из РФ толкает отечественный кинематограф
Путин заявил, что Курская область будет освобождена, но дату назвать отказался
«Я готов к этому, конечно, в любое время, если он захочет этого», — заявил Путин на Прямой линии.
Ранее западные СМИ писали, что Путин и Трамп уже провели телефонный разговор после победы республиканца на выборах.Однако ни одна из сторон официально данную информацию не подтвердила.
Кандидат победившего на выборах президента в США Дональда Трампа на пост спецпосланника по Украине Кит Келлог в январе планирует посетить Киев, он также может приехать и в Москву, если его пригласят.
Читайте также:
Путин ответил на вопрос о дате завершения СВО
Путин: уход производителей кино из РФ толкает отечественный кинематограф
Путин заявил, что Курская область будет освобождена, но дату назвать отказался
Элина Позднякова