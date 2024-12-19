Путин ответил на вопрос о дате завершения СВО

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что сейчас нельзя загадывать, сколько ещё продлится специальная военная операция (СВО).
Как отметил глава государства, боевые действия сложные, бои идут по всей линии фронта каждый день, но первостепенные задачи, обозначенные в начале спецоперации, постепенно выполняются.
По словам Путина, военные действуют героически, возможности ВС РФ возрастают.
Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным проходит в четверг, 19 декабря. В этом году она совмещена с большой пресс-конференцией российского лидера в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным».
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По словам Путина, военные действуют героически, возможности ВС РФ возрастают.
Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным проходит в четверг, 19 декабря. В этом году она совмещена с большой пресс-конференцией российского лидера в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным».
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Анастасия Ларина