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Путин ответил на вопрос о дате завершения СВО

Путин сообщил, что нельзя загадывать, сколько продлится СВО
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что сейчас нельзя загадывать, сколько ещё продлится специальная военная операция (СВО).
Как отметил глава государства, боевые действия сложные, бои идут по всей линии фронта каждый день, но первостепенные задачи, обозначенные в начале спецоперации, постепенно выполняются.

По словам Путина, военные действуют героически, возможности ВС РФ возрастают.



Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным проходит в четверг, 19 декабря. В этом году она совмещена с большой пресс-конференцией российского лидера в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

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Путин: с Россией фактически воюют все страны НАТО
19 декабря 2024, 13:48

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин заявил, что с Россией фактически воют все страны НАТО.
В рамках Прямой линии Владимир Путин заявил, что с Российской Федерацией фактически воюют все страны Североатлантического альянса.

Президент России обратил внимание, что снаряды на Западе стали дороже в четыре раза, странам Североатлантического альянса не хватит и трёх процентов ВВП на оборону.

Владимир Путин неоднократно указывал на многочисленные попытки западных стран настроить мир против России и усугубить конфликт. Он убеждён, что Запад и сателлиты используют все средства, чтобы расколоть общество и ослабить Россию изнутри. Глава государства уверен, что западные государства мечтают нанести России стратегическое поражение, поэтому используют ложь и провокации.

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Россия укрепляет свою обороноспособность и наращивает производство вооружения
19 декабря 2024, 13:48

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимр Путин заявил, что за последние 2 — 3 года Россия значительно усилила свои позиции на международной арене, став более суверенной страной, независимой от внешних факторов.
В условиях глобальной нестабильности и изменения геополитической ситуации, Россия активно работает над укреплением боеготовности Вооруженных Сил. Президент Владимир Путин отметил, что армия России достигла высокого уровня подготовки и оснащения, что позволяет эффективно реагировать на современные вызовы.

«Армия России находится на самом высоком уровне в мире, наращиваем производство вооружения быстрыми темпами, чего не сказать о противниках», — заявил он.

Прямая линия президента России Владимира Путина проходит в четверг, 19 декабря. В этом году она совмещена с большой пресс-конференцией российского лидера в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Задать интересующие вопросы главе государства могут все жители России. Сбор обращений будет вестись до конца прямой линии. В 2024 году сообщения впервые будут обрабатывать в том числе с помощью искусственного интеллекта. Также задать вопросы президенту смогут аккредитованные в России иностранные журналисты.

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#россия
#прямая линия
#владимир путин
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Путин раскрыл мнение относительно встречи с Трампом
Путин заявил, что готов ко встрече с Трампом
19 декабря 2024, 13:44

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Российский президент Владимир Путин заявил, что готов ко встрече с избранным президентом США Дональдом Трампом в любое время.
По словам российского лидера, пока нет никаких договоренностей по поводу его встречи с Трампом, и отметил, что не разговаривал с ним уже более четырех лет.

«Я готов к этому, конечно, в любое время, если он захочет этого», — заявил Путин на Прямой линии.
Ранее западные СМИ писали, что Путин и Трамп уже провели телефонный разговор после победы республиканца на выборах.Однако ни одна из сторон официально данную информацию не подтвердила.

Кандидат победившего на выборах президента в США Дональда Трампа на пост спецпосланника по Украине Кит Келлог в январе планирует посетить Киев, он также может приехать и в Москву, если его пригласят.

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#путин
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Путин пока не виделся с Асадом после его приезда в Москву
19 декабря 2024, 13:44

Владимир Путин и Башар Асад (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин пока не виделся с бывшим сирийским лидером Башаром Асадом после того, как тот перебрался в Москву. Однако намерен встретиться с ним в ближайшее время.
Об этом глава российского государства сообщил в ходе прямой линии в московском Гостином дворе, которая в этом году совмещена с большой итоговой пресс-конференцией в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным». Ранее в Кремле заявили, что Москва предоставила убежище Асаду и его семье в соответствие с нормами международного права и общепринятой практикой.

Сам сложивший с себя полномочия президент Сирии заявлял, что не собирался бросать страну и армию и покидать страну. По его словам, он выехал из Дамаска для координации дальнейших действий с российскими военными. Однако военная база РФ в Хмеймиме, куда он приехал, начала подвергаться усиленным атакам БПЛА, поэтому было принято решение о его эвакуации в Москву.

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Путин: Вокруг Азовского моря будет построена кольцевая автодорога
19 декабря 2024, 13:30

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Вокруг Азовского моря, ставшего теперь внутренним морем России, планируется построить качественную кольцевую автомобильную дорогу. Это будет такой аналог трассы «Таврида» в Крыму.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии в московском Гостином дворе, которая в этом году совмещена с большой итоговой пресс-конференцией главы государства в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Коснувшись новых территорий, российский лидер отметил, что на текущий момент там восстановлена и отремонтирована 21 тысяча объектов. Из них 11 тысяч — на средства федерального бюджета, а 10 тысяч — за счёт шефской помощи других российских регионов. У России хватит сил и средств на то, чтобы полностью восстановить свои исторические территории, подчеркнул президент.

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Россия запускает масштабную программу восстановления новых регионов до 2030 года
19 декабря 2024, 13:22

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин озвучил амбициозные планы по восстановлению и развитию новых регионов страны.
Программа, рассчитанная до 2030 года, включает в себя обширные проекты по восстановлению инфраструктуры, включая дороги, жилье и объекты социальной и культурной сферы.

По словам Путина, в течение ближайших трех лет планируется привести все дороги в нормативное состояние. Одним из ключевых проектов станет строительство кольцевой дороги вокруг Азовского моря, аналогичной трассе Таврида в Крыму, которая будет включать четыре полосы движения. Уже завершена часть дороги от Таганрога до Мариуполя, а также ведутся работы над маршрутом между Мариуполем и Донецком.

Президент отметил, что программа обеспечена финансированием: 21 тысяча объектов уже восстановлена, из которых 11 тысяч — за счет федерального бюджета, а 10 тысяч — благодаря поддержке регионов. В числе новых объектов — перинатальный центр мирового уровня в Донецке, который уже введен в эксплуатацию.

Путин добавил, что в ближайшие годы планируется построить еще 20 тысяч объектов, что позволит значительно улучшить качество жизни жителей новых регионов и создать необходимые условия для их дальнейшего развития.

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Путин предложил Западу провести эксперимент с «Орешником»
19 декабря 2024, 13:16

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир путин предложил экспертам с Запада самим определить объект в Киеве для поражения «Орешником».
В рамках Прямой линии президент Российской Федерации выразил своё мнение о западных экспертах, которые рассуждают об «Орешнике». Он предложил РФ и Западу провести «технологический эксперимент».

Владимир Путин сказал, что для такого эксперимента можно определить какой-то объект поражения в Киеве, куда Запад стянет свои силы противовоздушной обороны (ПВО), а следом Россия бы нанесла удар.

Президент Российской Федерации обратил внимание, что это была бы «высокотехнологичная дуэль».

Владимир Путин неоднократно указывал на многочисленные попытки западных стран настроить мир против России и усугубить конфликт. Он убеждён, что Запад и сателлиты используют все средства, чтобы расколоть общество и ослабить Россию изнутри. Глава государства уверен, что западные государства мечтают нанести России стратегическое поражение, поэтому используют ложь и провокации.

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Путин: Россия сделает всё возможное для обеспечения безопасности Белоруссии
19 декабря 2024, 13:14

Фото: istockphoto/HUNG CHIN LIU

Россия сделает всё возможное для обеспечения безопасности Белоруссии. Это соответствует союзническими обязательствами и соответствующими договорами между двумя государствами.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии в московском Гостином дворе, которая в этом году совмещена с большой итоговой пресс-конференцией в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным». Совместное противостояние реальным и потенциальным внешним угрозам — одно из основных положений, лежащих в основе братских взаимоотношений двух государств, подчеркнул российский лидер.

В рамках прямой линии задать интересующие вопросы главе государства могут все жители России. Сбор обращений будет вестись до конца прямой линии. В 2024 году сообщения впервые будут обрабатывать в том числе с помощью искусственного интеллекта. На данный момент от российских граждан уже поступило свыше 2,2 миллиона обращений.

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#рф
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Владимир Путин о ядерной доктрине
Путин: Угроза союзникам — угроза для России
19 декабря 2024, 13:11

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин заявил о новых военных угрозах, связанных с появлением систем ПРО, которые могут перерасти в серьезные опасности для России.
Президент отметил, что повышение ответственности неядерных государств, участвующих в агрессии против России совместно с ядерными державами, также вызывает озабоченность. Он подчеркнул, что в случае создания угроз для союзников, включая союзное государство Беларусь, это будет рассматриваться как угроза для самой России.

Прямая линия с президентом проходит в прямом эфире. Она совмещена с большой пресс-конференцией в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным». Все жители России смогут задать свои вопросы главе государства, и сбор обращений будет продолжаться до завершения мероприятия. В этом году впервые в обработке сообщений будет задействован искусственный интеллект. Аккредитованные иностранные журналисты также получат возможность задать вопросы президенту.

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#путин
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