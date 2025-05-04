Путин раскрыл наполнение своего холодильника и угостил журналистов кефиром

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)
4 мая состоялась премьера фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет». В нем президент России Владимир Путин раскрыл наполнение холодильника в своей квартире в Кремле.
В какой-то момент российский лидер достал из холодильника кефир, произведенный на предприятии в Рязанской области, стоимость которого в продуктовых магазинах варьируется от 100 до 133 рублей.
Еще глава государства признался, что порой разрешает себе по вечерам выпить кефир.
Владимир Путин угостил кефиром журналистов и предложил им сладости, которые вручил ему президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Еще на кухне российского лидера можно заметить растворимый кофе, бумажные салфетки, соевый соус и мельницы для специй. Также в обеденной зоне располагается соковыжималка.
Читайте также:
Путин озвучил одно свое желание
Путин назвал примирение с Украиной лишь вопросом времени
Путин впервые показал свою квартиру в Кремле, где часто ночует последние три года – видео
«Кефирчиком могу вас (угостить). Ряженка есть <...> Стараюсь уже в это время не есть», — поделился Владимир Путин с журналистом Павлом Зарубиным.
Еще глава государства признался, что порой разрешает себе по вечерам выпить кефир.
Владимир Путин угостил кефиром журналистов и предложил им сладости, которые вручил ему президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Еще на кухне российского лидера можно заметить растворимый кофе, бумажные салфетки, соевый соус и мельницы для специй. Также в обеденной зоне располагается соковыжималка.
Читайте также:
Путин озвучил одно свое желание
Путин назвал примирение с Украиной лишь вопросом времени
Путин впервые показал свою квартиру в Кремле, где часто ночует последние три года – видео
Ольга Енгалычева