Путин раскрыл наполнение своего холодильника и угостил журналистов кефиром

Президент Сербии Александр Вучич вдруг почувствовал себя неважно во время визита в США, и это — накануне запланированной поездки в Москву на парад Победы. Затем самочувствие ухудшилось у премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Что творится с лидерами дружественных России европейских стран — в материале «Радио 1».