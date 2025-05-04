Путин назвал примирение с Украиной лишь вопросом времени

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Примирение России с Украиной неизбежно, это лишь вопрос времени. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Такое мнение российский лидер высказал в беседе с журналистом телеканала «Россия 1» Павлом Зарубиным, отвечая на вопрос о возможности примирения с «украинской частью русского народа».
Кадры этого интервью вошли в новый документальный фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет». Премьера ленты выйдет в эфир 4 мая в 21:00 на телеканале «Россия 1». В ней рассказывается о важнейших событиях в России и в мире за последнюю четверть века.
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«Мне кажется, что это неизбежно, несмотря на всю трагедию, которую мы переживаем сейчас. <...> Это вопрос времени», — сказал глава государства.
Кадры этого интервью вошли в новый документальный фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет». Премьера ленты выйдет в эфир 4 мая в 21:00 на телеканале «Россия 1». В ней рассказывается о важнейших событиях в России и в мире за последнюю четверть века.
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Александр Бойцов