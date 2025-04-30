Путин впервые показал свою квартиру в Кремле, где часто ночует последние три года – видео

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин признался, что последние три года ему приходится часто ночевать в Кремле. Глава государства впервые показал свою кремлёвскую квартиру в интервью для документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».
На кадрах, опубликованных в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина, Путин входит в свои апартаменты. За спиной лидера виден портрет императора Александра III, о почтении к которому он неоднократно упоминал.
Также камера запечатлела белый рояль, но Путин признался, что ему редко удаётся выделить время на игру. После президент показал свою библиотеку, две спальни и «домашнюю церквушку».
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Также камера запечатлела белый рояль, но Путин признался, что ему редко удаётся выделить время на игру. После президент показал свою библиотеку, две спальни и «домашнюю церквушку».
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Анастасия Чинкова