Путин озвучил одно свое желание

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
У президента России Владимира Путина всегда возникает желание «врезать» при всем своем хладнокровии. Глава государства разоткровенничался с журналистом Павлом Зарубиным.
«Всегда. Я с этим живу, но я с этим борюсь», — сказал Путин.Соответствующие кадры есть в новой документальной картине «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», которую покажут по «России 1» в грядущее воскресенье, 4 мая.
Накануне Владимир Путин показал свою кремлевскую квартиру и содержимое холодильника. Президент радушно встретил прессу, достав кефир и чашки, а еще на столе российского лидера обнаружились мед, фрукты, соль, перец и соевый соус.
Путин был впервые избран на пост президента 26 марта 2000 года.
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Никита Кротов