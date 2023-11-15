Путин раскрыл отличительную особенность избирательной системы РФ

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Президент России Владимир Путин заявил, что отличительной чертой российской избирательной системы является максимальная информационная открытость.
«За 30 лет в сфере выборов сформирована добротная законодательная нормативная база. Однако наша избирательная система продолжает совершенствоваться и ее отличительной чертой все больше становится максимальная информационная открытость», - пояснил глава государства.
Он также обратил внимание на то, что проведение честных выборов является залогом сохранения внутриполитической стабильности. Он также добавил, что любые попытки вмешательства в избирательные процессы страны будут немедленно пресекаться.
Напомним, в Ново-Огарёве проходит встреча президента с членами Центральной избирательной комиссии, а также руководителями региональных избиркомов России. Праздничное мероприятие посвящено 30-летию российской избирательной системы.
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