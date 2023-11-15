Путин вручил Памфиловой орден за заслуги перед Отечеством II степени

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин наградил главу ЦИК Эллу Памфилову в ходе церемонии, посвященной 30-летию комиссии.
Глава государства вручил Памфиловой орден за заслуги перед Отечеством II степени.
Он также заявил, что проведение честных выборов в стране очень важно. Он назвал законность избирательного процесса залогом сохранения стабильности в стране.
В ходе своего выступления на торжественной церемонии, президент выразил надежду на то, что члены ЦИКа будут продолжать вести просветительскую работу с населением.
В свою очередь, глава комиссии поблагодарила присоединенные к РФ регионы за проведение выборов о особенно сложных и опасных условиях.
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Он также заявил, что проведение честных выборов в стране очень важно. Он назвал законность избирательного процесса залогом сохранения стабильности в стране.
В свою очередь, глава комиссии поблагодарила присоединенные к РФ регионы за проведение выборов о особенно сложных и опасных условиях.
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Анастасия Крестьянова