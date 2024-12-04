Путин раскритиковал гостя из Германии за вопрос на английском языке

Президент РФ Владимир Путин (фото: РИА Новости / Григорий Сысоев)
На инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» президент России Владимир Путин ответил на реплику гостя из Германии, который обратился к нему с вопросом на английском языке, а не на немецком.
Президент отметил, что самое главное — это уровень суверенитета.
После замечания Путина руководитель инвестиционной компании Германии вновь обратился к главе России, но уже на своём родном языке.
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«Говорите по-немецки! Что вы мне на английском вопросы задаете? Главное — уровень суверенитета», — сказал глава России.
После замечания Путина руководитель инвестиционной компании Германии вновь обратился к главе России, но уже на своём родном языке.
«Наш гость сказал, что его предупредили, что нет переводчика с немецкого. Ну а я ответил, что вопрос даже не в переводчике, вопрос в суверенитете», — добавил Путин.Он также вспомнил, как однажды присутствовал на дне рождения бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в Ганновере. Там все гости общались на английском языке.
«Даже хор девочек Ганновера исполнял песни на английском языке. Стыдно! Вот в чем все дело. Уровень суверенитета должен быть внутри. Отсюда все начинается», — подчеркнул президент.
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Дайана Хусинова