«Деньги есть, но вы учитесь»: Путин связал сессию Конгресса с известной фразой Медведева

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин анонсировал встречу с заместителем председателя Совета безопасности Дмитрием Медведевым, которая состоится 2 декабря.
Об этом он упомянул, услышав название одной из сессий Конгресса молодых ученых — «Деньги есть, но вы учитесь», передает ТАСС. Эта фраза отсылает к известному высказыванию Медведева, сделанному в 2016 году, когда он возглавлял правительство.
Тогда его фраза о том, что денег нет сейчас, но надо держаться, на встрече с жителями Феодосии стала широко обсуждаемой и в итоге видоизменилась в интернете.
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Тогда его фраза о том, что денег нет сейчас, но надо держаться, на встрече с жителями Феодосии стала широко обсуждаемой и в итоге видоизменилась в интернете.
«Просто денег нет сейчас. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья», — сказал Медведев в 2016 году.Темой беседы при обсуждении итогов Конгресса молодых ученых на этот раз стали также важные вопросы, касающиеся науки и ее финансирования. «Радио 1» писало о том, как на встрече с молодыми учеными Путин с юмором обсудил аналогию науки и движения сперматозоидов.
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Мария Моисеева