Путин рассказал, что произойдет в случае прямого нападения на Калининград или Россию
В случае прямого нападения на Россию или на Калининград, встанет вопрос о применении всех доступных стране вооружений. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».
По его словам, в этом противостоянии российским силам будет необходимо задействовать свои сильные стороны. Путин отметил, что они заключаются в средствах защиты. Таких средств поражения, какими обладает Россия, нет ни у кого, подчеркнул президент.
Международный дискуссионный клуб «Валдай» объединяет авторитетных специалистов из России и других государств в сферах политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб получил своё название благодаря месту проведения первой конференции, которая прошла в Великом Новгороде, рядом с озером Валдай.
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