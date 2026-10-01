Путин рассказал, что произойдет в случае прямого нападения на Калининград или Россию

01 октября 2026, 19:40

Путин: если на РФ нападут, встанет вопрос о применении всех вооружений

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

В случае прямого нападения на Россию или на Калининград, встанет вопрос о применении всех доступных стране вооружений. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».