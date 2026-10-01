Путин указал на риски применения оружия, которое может уничтожить все живое

01 октября 2026, 19:19

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

На сегодняшний день ведущие мировые державы обладают такими видами вооружений, которые способны «уничтожить все живое» или довести планету до катастрофического состояния. Об этом президент России Владимир Путин сообщил на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».