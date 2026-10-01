Путин указал на риски применения оружия, которое может уничтожить все живое
На сегодняшний день ведущие мировые державы обладают такими видами вооружений, которые способны «уничтожить все живое» или довести планету до катастрофического состояния. Об этом президент России Владимир Путин сообщил на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».
Российский лидер отметил, что нет уверенности в том, что это оружие никогда не будет использовано. По его словам, необходимо предотвратить реализацию самых опасных угроз в этот непростой период. Путин добавил, что время, когда уже ничего нельзя будет исправить, может наступить внезапно и стремительно.
Международный дискуссионный клуб «Валдай» объединяет авторитетных специалистов из России и других государств в сферах политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб получил своё название благодаря месту проведения первой конференции, которая прошла в Великом Новгороде, рядом с озером Валдай.
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