01 октября 2026, 19:06

Путин: правда по Украине в том, что не РФ начала конфликт, его начали с Россией

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин раскрыл правду о начале конфликта на Украине. Об этом он сообщил на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».





Глава государства отметил, что уже много раз высказывался по этому поводу. Согласно его словам, правда заключается в том, что конфликт инициировала не РФ, военные действия были предприняты именно против Москвы. Президент подчеркнул, что Россию преднамеренно поставили в условия, вынудившие её прибегнуть к оружию для самозащиты.





«Не надо было давить танками, закидывать ракетами, расстреливать с самолетов и живьем жечь безоружных людей. Только за то, что они русские по национальности и по духу. Есть еще очень много таких "не надо"», — заявил Путин.