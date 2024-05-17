Путин пояснил наступление РФ в Харьковской области

Фото: сайт Кремля
ВС России наступают в Харьковской области, чтобы создать там санитарную зону.
Об этом президент России Владимир Путин заявил во время рабочей поездки в Китай. Его выступление показывает в Telegram-канале Кремль.
Как пояснил глава государства, это вина украинского командования, которое продолжает обстреливать жилые квартиры приграничных территорий, в том числе Белгород.
Президент добавил, что уже предупреждал, если обстрелы будут продолжаться, Россия будет вынуждена создать санитарную зону. Он уточнил, что эта зона создается с целью обеспечить безопасность территории России от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.
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Как пояснил глава государства, это вина украинского командования, которое продолжает обстреливать жилые квартиры приграничных территорий, в том числе Белгород.
Президент добавил, что уже предупреждал, если обстрелы будут продолжаться, Россия будет вынуждена создать санитарную зону. Он уточнил, что эта зона создается с целью обеспечить безопасность территории России от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.
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Алёна Самарева