Путин назвал условие для изменения мирных предложений РФ по Украине

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Президент России Владимир Путин заявил, что условия для урегулирования конфликта на Украине будут изменяться в зависимости от ситуации на линии соприкосновения. Об этом сообщает РИА Новости.
Президент подчеркнул, что мирные предложения не будут оставаться актуальными бесконечно.
14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.
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