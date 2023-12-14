Путин рассказал о государственной поддержке фермерских хозяйств

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Выступая на подведении итогов года, которое проводится в формате пресс-конференции, совмещённых с «Прямой линией», президент РФ Владимир Путин коснулся вопроса поддержки сельхозпроизводителей. Он отметил, что из общего объёма помощи, которое предоставляется сельскому хозяйству, 40% идет фермерам.
Владимир Путин подчеркнул, что в огромной степени благодаря добросовестному и самоотверженному труду работников агропромышленного комплекса в целом и фермерских хозяйств — в частности, проблема продовольственной безопасности страны полностью решена. Что касается поддержки села, то она была и будет, заключил президент.
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Александр Бойцов