Путин прибыл в КНДР с государственным визитом

Фото: сайт Кремля
С государственным визитом в КНДР прибыл российский президент Владимир Путин. Об этом сообщается на сайте Кремля. Уточняется, что глава Северной Кореи Ким Чен Ын встретил президента.
«Председатель Государственных дел КНДР лично встретил Владимира Путина в аэропорту Пхеньяна», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Путин прибудет в республику вечером, 18 июня. Несколько часов назад стало известно, что главы государств подпишут соглашение, предусматривающее всеобъемлющее стратегическое партнерство стран. Основная программа в рамках встречи состоится 19 июня.
Поездку Путина в КНДР уже оценил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он отметил, что в блоке обеспокоены оборонным партнерством Северной Кореи и России.
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Никита Кротов