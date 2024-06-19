Захарова назвала истеричной реакцию Запада на визит Путина в КНДР

Фото: сайт МИД РФ
Реакция Запада на визит президента России Владимира Путина в КНДР является истерической. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.
По словам дипломата, такая реакция связана с «нечеловеческой ненавистью» Вашингтона к Пхеньяну, которая длится в течение десятилетий.
Она добавила, что ее поражает брезгливость, которую некоторые испытывают в отношении Северной Кореи из-за пути развития. Захарова пояснила, что они забывают, почему народно-демократическая республика «идет по своему собственному специфичному пути».
Российский лидер прибыл в Пхеньян поздней ночью. В аэропорту его лично встречал северокорейский лидер Ким Чен Ын. Путин пробудет в Северной Корее с визитом 18 и 19 июня. Открывая встречу лидер КНДР Ким Чен Ын отметил роль РФ в поддержании стратегического баланса в мире. Он выразил полную поддержку проведения СВО. Переговоры президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына продлились около 1,5 часов.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась по поводу гибели российского военного корреспондента Никиты Цицаги в зоне специальной военной операции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Про нас я вообще не говорю, все, что мы делаем, вызывает вот эту чудовищную реакцию заокеанских демократизаторов», — сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она добавила, что ее поражает брезгливость, которую некоторые испытывают в отношении Северной Кореи из-за пути развития. Захарова пояснила, что они забывают, почему народно-демократическая республика «идет по своему собственному специфичному пути».
Российский лидер прибыл в Пхеньян поздней ночью. В аэропорту его лично встречал северокорейский лидер Ким Чен Ын. Путин пробудет в Северной Корее с визитом 18 и 19 июня. Открывая встречу лидер КНДР Ким Чен Ын отметил роль РФ в поддержании стратегического баланса в мире. Он выразил полную поддержку проведения СВО. Переговоры президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына продлились около 1,5 часов.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась по поводу гибели российского военного корреспондента Никиты Цицаги в зоне специальной военной операции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова