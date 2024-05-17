«Строго по плану»‎: Путин рассказал о результатах боев армии РФ в Харьковской области

Фото: сайт Кремля
Россия ежедневно добивается результатов в боях в Харьковской области. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Не вроде бы, а добиваются (успехов). Каждый день двигаются строго по плану», — сказал президент.
Ранее глава государства сообщил, что у армии России на сегодняшний день нет планов взять Харьков. Такое заявление он сделал на пресс-конференции по итогам визита в Китай.
Российские силы начали масштабное наступление в Харьковской области. Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что за сложившуюся ситуацию в Харьковской области несет ответственность весь мир. По словам украинского лидера, главной целью наступления ВС РФ в Харьковской области является Волчанск.
Военные ВСУ массово сдались в плен бойцам РФ под Харьковом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова