Путин рассказал о планах РФ на время председательства в СНГ

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В своё время председательства в Содружестве Независимых Государств (СНГ) Россия уделит пристальное внимание экономики, с таким заявлением выступил российский лидер Владимир Путин на открытии неформального саммита СНГ.
«Естественно, мы уделим самое пристальное внимание дальнейшему укреплению экономического сотрудничества в рамках СНГ. В уходящем году товарооборот между нашими странами продемонстрировал устойчивый рост. По данным за 10 месяцев, он увеличился на два процента и составил 83,7 миллиарда долларов», — прокомментировал ситуацию глава РФ.
Российский лидер также подчеркнул, что в качестве председателя СНГ, Россия займётся поддержанием безопасности во всём евразийском регионе, а также вступит в борьбу с терроризмом, экстремизмом, контрабандой наркотиков и коррупцией.
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