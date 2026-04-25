Путин рассказал о последнем разговоре с Жириновским

Президент Путин вспомнил последнюю беседу с Жириновским
В преддверии 80-летия со дня рождения Владимира Жириновского, которое отмечается 25 апреля, президент России Владимир Путин поделился воспоминаниями об их последнем телефонном разговоре. Об этом глава государства рассказал в документальном фильме «Владимир Жириновский», вышедшем на медиаплатформе «Вести».
По словам Путина, он позвонил политику в клинику, чтобы поддержать его в тяжелый момент. Жириновский, осознавая критическое состояние своего здоровья, тем не менее произнес: «Мне же еще рано уходить, я ведь еще нужен России». Президент отметил, что такое отношение к стране было глубоко свойственно основателю ЛДПР.
«Думаю, что в этом и заключался его характер, отношение к делу и, самое главное, к стране. Он все мерил на то, чтобы послужить Родине», — подчеркнул Владимир Путин.
Напомним, Владимир Жириновский возглавлял ЛДПР более 30 лет, был депутатом Госдумы всех восьми созывов. Политик ушел из жизни 6 апреля 2022 года на 76-м году жизни после продолжительной болезни. 25 апреля 2024 года ему могло бы исполниться 80 лет.